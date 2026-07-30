Cattolica, stabilimento balenare promuove parità di genere e contrasta molestie sul lavoro

"Stella Marina" riceve certificazione, le titolari ricevute dalla sindaca

Lo stabilimento balneare Stella Marina di Cattolica ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere, al termine di un percorso di formazione, verifica e crescita organizzativa. Un riconoscimento significativo: per questo la sindaca Franca Foronchi e l'assessora Claudia Gabellini hanno ricevuto in sala Giunta di Palazzo Mancini due delle titolari, Maddalena Dellasantina, responsabile del Comitato guida per la Parità di Genere, e Rita Del Bianco, legale rappresentante.

“La certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere ottenuto da Stella Marina – dichiarano la sndaca Foronchi e l’assessora Gabellini – è un risultato che premia il grande lavoro degli operatori balneari dello stabilimento e rappresenta un altro passo avanti nel percorso di crescita e sviluppo delle imprese turistiche di Cattolica. Significa che Stella Marina ha scelto di investire non solo nella qualità dei servizi, ma soprattutto nelle persone, creando un ambiente di lavoro fondato sul rispetto, sull'inclusione e sulla valorizzazione delle competenze. È un percorso che dimostra come i valori etici possano tradursi in una concreta crescita aziendale e rappresenta un esempio virtuoso per il comparto turistico. Cattolica è una città che crede nelle pari opportunità e nel lavoro di qualità: iniziative come questa contribuiscono a rafforzare un modello di sviluppo attento ai diritti, al benessere dei lavoratori e alla sostenibilità sociale”.

Il percorso di certificazione ha previsto la definizione di misure concrete per favorire la parità di genere nel contesto lavorativo, con particolare attenzione alla valorizzazione della presenza femminile all'interno dell'organico, alla crescita professionale, alla formazione continua e alla condivisione dei valori aziendali.

Tra le iniziative adottate da Stella Marina figurano un manuale del dipendente, pensato come guida per trasmettere i principi e i comportamenti che caratterizzano la realtà aziendale, attività di team building, momenti di formazione e la costituzione di un Comitato Guida per la Parità di Genere, coordinato da Maddalena Dellasantina, con il compito di promuovere e monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema di gestione. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e molestia sul luogo di lavoro. A partire dalla comunicazione, con l’affissione sulle bacheche dello stabilimento di un “Regolamento spiaggia” che illustra i comportamenti corretti e le buone pratiche da adottare per realizzare, promuovere e tutelare la parità di genere. Sono previsti inoltre strumenti di segnalazione, anche in forma anonima, che consentono di attivare tempestivamente specifici protocolli di tutela delle persone vittime di molestie e discriminazioni, con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio e garantire un ambiente di lavoro e, non solo, sicuro e rispettoso. L'impegno dello stabilimento si estende anche alla promozione culturale attraverso iniziative aperte al territorio, come l'evento "Un mare di donne – La forza delle donne nella società marinara", dedicato al ruolo delle donne nel settore balneare e marittimo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalle socie dello stabilimento balneare: “Siamo onorati – hanno detto Dellasantina e Del Bianco - di aver raggiunto questo traguardo, frutto di un importante investimento in formazione, organizzazione e cultura aziendale. Siamo certi che questa esperienza sarà di stimolo per altre imprese del territorio, contribuendo a diffondere una cultura del lavoro sempre più inclusiva, rispettosa e orientata alle pari opportunità che renderà ancora più attrattivi i nostri stabilimenti balneari e la nostra città”.