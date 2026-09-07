Cattolica Street Fish, grande festa del mare: in 2mila alla terza edizione

Serviti oltre 450 chili di pesce dell’Adriatico. Una trentina di volontari tra pescatori e familiari hanno animato gli stand, tra gastronomia, tradizione e cultura della marineria cattolichina

È stata una grande festa del mare, della pesca e della cooperazione quella che sabato sera ha animato via Andrea Costa con la terza edizione di Cattolica Street Fish. Sono state circa 2.000 le persone che hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Cooperativa Casa del Pescatore, a conferma della crescita costante della manifestazione in questi tre anni.

Un pubblico numeroso ha affollato gli stand fin dall’apertura, per una serata dedicata al pescato dell’Adriatico, alla cucina marinara e alla cultura della pesca cattolichina. Complessivamente sono stati serviti oltre 450 chili di prodotti ittici attraverso le diverse proposte gastronomiche: dagli spaghetti alle vongole alla grigliata mista, dall’antipasto freddo della Casa del Pescatore al cono di lattuga di mare fritta, fino alla Piadea con lattuga di mare e alici marinate e alla novità della lasagna di mare.

Ma a rendere possibile la manifestazione è stato soprattutto il lavoro della cooperazione della pesca. Tra gli stand hanno operato una trentina di volontari, pescatori della cooperativa affiancati in alcuni casi anche dai propri figli, impegnati nella preparazione, nella distribuzione dei piatti e nell'accoglienza del pubblico.

“Siamo molto soddisfatti di questa terza edizione – commenta il direttore della Casa del Pescatore, Nicola Tontini –. Abbiamo visto una partecipazione davvero importante e soprattutto abbiamo condiviso lo spirito di Street Fish: una festa della cultura di mare nei luoghi della pesca, con protagonisti i pescatori, il pesce dell'Adriatico e i prodotti della cooperativa".

Accanto alla gastronomia, il pubblico ha potuto conoscere la storia della cooperativa Casa del Pescatore, che ha tagliato il traguardo dei 96 anni dalla fondazione, e della marineria cattolichina attraverso la mostra allestita nei locali di via Toti 2, con cimeli delle imbarcazioni e manifesti d’epoca. La serata è stata accompagnata dai canti e dalle musiche della tradizione locale de La Canta.

Street Fish ha inoltre confermato la volontà della Casa del Pescatore di aprire la manifestazione alle altre realtà che operano sul territorio e condividono l'attenzione per il mare. Durante la serata sono state ospitate la Fondazione Cetacea e l’associazione Pura Vida 2.0, che hanno potuto presentare al pubblico le proprie attività.

“Siamo contenti di aver avuto al nostro fianco le istituzioni e le realtà che hanno creduto nell’iniziativa – prosegue Tontini –. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cattolica e il Flag Galpa CER per il patrocinio, la Fondazione Cetacea e l'associazione Puravida 2.0 per aver condiviso con noi questa serata e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un ringraziamento particolare va a RivieraBanca e Assicoop Futura per il sostegno, e a Legacoop Romagna che accompagna la nostra cooperativa nel percorso di valorizzazione del comparto”.

Il successo della terza edizione apre già la strada al futuro. L’obiettivo della Casa del Pescatore è infatti allargare progressivamente l’offerta di Street Fish, rendendo l’evento ancora più fruibile e arricchendolo di nuovi contenuti, con spazi dedicati all’approfondimento, talk e momenti di confronto sui temi del mare, della pesca e dell’economia blu.