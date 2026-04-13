Cattolica: successo per il Convegno nazionale Simsi su subacquea e medicina iperbarica

Dopo l’edizione dello scorso anno in Sardegna, l’appuntamento ha trovato a Cattolica una cornice all’altezza del proprio prestigio

Cattolica si è confermata, per due giorni, uno dei punti di riferimento nazionali per il mondo della subacquea, della sicurezza in immersione e della medicina iperbarica. Il 10 e 11 aprile il Waldorf Palace Hotel ha ospitato il Convegno nazionale SIMSI, promosso dalla Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, richiamando in città medici, operatori sanitari, istruttori, tecnici, professionisti del soccorso e appassionati provenienti da tutta Italia. Dopo l’edizione dello scorso anno in Sardegna, l’appuntamento ha trovato a Cattolica una cornice all’altezza del proprio prestigio.

I numeri confermano il successo dell’iniziativa: circa 180 presenze nell’arco delle due giornate. Un risultato significativo che testimonia l’interesse e la qualità dell’offerta proposta. Alla giornata del sabato ha preso parte anche il Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza di Rimini.

Tra i protagonisti dell’organizzazione si è distinto il Circolo Nautico di Cattolica, che non si è limitato a sostenere il convegno ma ne è stato uno dei principali motori. Determinante, in particolare, il contributo della Scuola Sub Easy Diver, espressione diretta del Circolo, capace ancora una volta di mettere in campo competenze, relazioni e capacità organizzative.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il lavoro portato avanti dal Dott. Francesco Fontana responsabile scientifico del convegno SIMSI e Presidente della scuola Sub Cesena Blu insieme a Marcello Fadi, consigliere del Circolo Nautico di Cattolica, rappresentante della Scuola Sub Easy Diver, rispettivamente presidente e vice presidente del CRS Coordinamento Romagna Sub (realtà che riunisce numerose scuole di sub da Cattolica a Ravenna).

Grazie al loro impegno è stato possibile portare a Cattolica un evento di rilievo nazionale e costruire attorno ad esso una rete solida e credibile.

La sessione di sabato si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Franca Foronchi e del presidente del Circolo Nautico Daniele Verni, che hanno evidenziato l’importanza di iniziative capaci di valorizzare il legame tra il territorio e il mare, elemento identitario profondo della città.

“Portare a Cattolica un evento SIMSI – hanno sottolineato gli organizzatori – significa accendere i riflettori su una realtà che vive il mare con competenza e passione, e riconoscere il lavoro di chi, da anni, opera nella formazione e nella promozione della sicurezza in immersione”.

Proprio in questo contesto la Scuola Sub Easy Diver ha confermato il proprio ruolo centrale, non solo sul piano didattico ma anche nella costruzione concreta dell’evento. Lo staff si è infatti impegnato attivamente anche nell’organizzazione del lunch di sabato, offrendo un servizio apprezzato da tutti i partecipanti e contribuendo alla riuscita complessiva della manifestazione.

Dagli organizzatori un ringraziamento agli sponsor, in particolare Piada sapore di Romagna e Casa del Pescatore di Cattolica.