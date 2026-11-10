Cattolica, torna “Luci della Legalità”: si parte con Luca Pagliari

Giovedì al Teatro della Regina il primo appuntamento della quarta edizione. Otto incontri fino al 28 gennaio, con ospiti come Sigfrido Ranucci, Valentina Giacinti e Daniele Novara.

Un viaggio nella foresta Lacandona, tra le comunità Maya e una cultura fondata sul rispetto della natura e delle relazioni umane. Sarà il giornalista e storyteller Luca Pagliari ad aprire giovedì 12 novembre la quarta edizione di "Luci della Legalità", la rassegna educativa promossa dall’associazione Rimbalzi Fuori Campo APS. L’appuntamento è alle 9.45 al Teatro della Regina di Cattolica, con lo spettacolo "L’ultimo villaggio. La storia degli Halach Winik".

Attraverso racconti, immagini, filmati e musiche, Pagliari accompagnerà gli studenti nella storia dei Maya Lacandoni, una popolazione che viveva nel cuore della foresta messicana. Il racconto prende spunto dall’esperienza dell’antropologa Agnese Sartori, che alla fine degli anni Ottanta trascorse un periodo con questa comunità, condividendone abitudini e tradizioni. La vicenda degli Halach Winik, le "persone autentiche", diventa anche una riflessione sulle conseguenze dello sfruttamento delle risorse naturali e sulla progressiva distruzione della foresta Lacandona. Un racconto che mette al centro il rapporto con l’ambiente, il valore delle relazioni e il significato delle scelte individuali. L’incontro è a ingresso libero, ma riservato agli studenti delle scuole secondarie degli istituti comprensivi aderenti.

La rassegna proseguirà fino al 28 gennaio 2027 con otto appuntamenti tra spettacoli, presentazioni di libri e incontri. Tra gli ospiti annunciati figurano Sigfrido Ranucci, la calciatrice Valentina Giacinti, il giornalista Alessandro Alciato, il pedagogista Daniele Novara e Gabriele Nissim. L’iniziativa coinvolge le amministrazioni di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Da quest’anno partecipano per la prima volta anche classi di Mondaino e Saludecio, ampliando la rete delle scuole coinvolte.

Tra le novità dell’edizione 2026-2027 c’è la collaborazione con il quotidiano Avvenire, i cui giornalisti accompagneranno alcuni incontri. È stato inoltre istituito il premio "Per un Avvenire di Pace e Legalità", destinato a personalità impegnate nella promozione della pace, della giustizia e della convivenza civile. I primi destinatari annunciati sono don Luigi Ciotti e Alessandro Bergonzoni. Accanto agli appuntamenti per le scuole, il calendario prevede anche incontri aperti alla cittadinanza, per coinvolgere famiglie, educatori e adulti.