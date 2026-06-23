Cattolica, tornano le letture “Nati per Leggere” in spiaggia per bambini 0-6 anni

Da luglio ad agosto doppio appuntamento tra mattina e pomeriggio tra Altamarea Beach e spiaggia libera

Con l’estate la biblioteca e le sue speciali letture targate Nati per Leggere, dedicate alla fascia 0-6 anni non vanno in vacanza, anzi: a Cattolica raddoppiano. Due gli appuntamenti nelle giornate del cartellone “Nati per leggere” (da giovedì 2 luglio a giovedì 27 agosto 2026) uno per chi ama il mare alla mattina e l’altro per chi invece preferisce la spiaggia e i suoi tramonti al pomeriggio.

Con i piedi nella sabbia e tante storie che profumano di sole, risate, giochi e vacanze, le bibliotecarie del Centro Culturale Polivalente, con l’aiuto delle lettrici volontarie Nati per Leggere, aspettano i bambini e le bambine di Cattolica e tutti quelli in vacanza lunga la nostra riviera, allo stabilimento balneare Altamarea Beach Village (Viale del Turismo, n.9 – zona 105) sabato 18 luglio, mercoledì 22 luglio, sabato 22 agosto e mercoledì 26 agosto alle 10:30; al pomeriggio invece il luogo d’incontro sarà presso la spiaggia libera di Cattolica (tra i bagni 42 e 44) nelle giornate di giovedì 2 luglio – primo incontro che da il via al ciclo di letture - 30 luglio e 27 agosto dalle 17 alle 18.