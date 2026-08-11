Cattolica, tutto esaurito per “Out!”: la rassegna sui diritti conquista il pubblico

Tre serate e tre proiezioni da tutto esaurito alla Bottega del Parco della Pace. Al centro della rassegna diritti, libertà, diversità e parità di genere.

Sold “Out!” tutte e tre le serate. Anche l’edizione 2026 della mini rassegna cinematografica “Out!” alla Bottega del Parco della Pace su diritti, libertà e parità di genere, patrocinata dal Comune di Cattolica con Arcigay Rimini “Alan Turing” e Centro antiviolenza Chiama ChiAma di Mondo Donna Onlus, realizzata in collaborazione con La Bottega del Parco, il Centro per le Famiglie, Sistema Critico e il Circolo del Cinema Metropolis, ha chiuso con numeri molto positivi, registrando il pieno di pubblico ad ogni proiezione (nelle serate di lunedì 27 luglio, 3 e 10 agosto con la visione delle pellicole Priscilla, la regina del deserto (1994, regia di Stephan Elliott), La piccola Amélie (2025, regia di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han) e Persepolis (2007, regia di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud).

“OUT! continua per il quinto anno a crescere in presenze e partecipazione - commenta l’Assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini – È stato molto bello e coinvolgente vedere così tante persone alla proiezione di film che abbiamo accuratamente scelto per offrire un momento di visione condivisa e soprattutto di riflessione su temi e valori fondanti come diritti, libertà e parità di genere. Molto importanti sono stati anche i dibattiti del dopo film, con Arcigay Rimini che ci ha raccontato la bellezza e l'importanza della diversità e con Sistema critico, sulla libertà di scelta, sul pericolo degli autoritarismi e sulla condizione delle donne. Di sicuro ogni serata ci ha arricchiti umanamente, proponendoci punti di vista e osservazione nuovi e profondi. A tutti gli enti che hanno collaborato per la realizzazione di questa rassegna va il nostro ringraziamento: dalla Bottega del Parco presente ad ogni serata, Cooperativa il Maestrale, centro per le famiglie distrettuale e Ca' Santino, Arcigay Rimini, Centro Antiviolenza Chiama Chiama, Sistema Critico e il Circolo del Cinema Metropolis. Come Amministrazione continuiamo a impegnarci e a investire in tutte quelle iniziative attraverso le quali promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Iniziative fondamentali per creare un contesto socioculturale in cui tutte le persone possano sentirsi a proprio agio, sapendo di poter contare sul sostegno delle istituzioni. Grazie ad Alessandra Cesaroni che da anni cura la grafica della rassegna con il suo grande talento, impegno e passione. Vi aspettiamo il prossimo anno per una nuova bellissima edizione di Out! 2027. Edizione che tornerà nel suo spazio originario. Quest’anno si è tenuta alla Bottega del Parco perché sono partiti i lavori di riqualificazione del polmone verde di Cattolica”.