Cattolica, un incontro sull’intelligenza della natura tra piante, uccelli e poesia

A Palazzo del Turismo esperti e una bambina raccontano i segreti del mondo naturale per riscoprire la connessione con l’ambiente

Le piante, gli uccelli, la natura sono dotati di intelligenza? Due esperti e una bambina di 10 anni sveleranno segreti e curiosità sugli altri esseri viventi nel corso dell’incontro “I𝐥 𝐜a𝐧t𝐨 𝐝e𝐥l𝐚 𝐧a𝐭u𝐫a n𝐞l𝐥’𝐞c𝐨s𝐢s𝐭e𝐦a i𝐧t𝐞l𝐥i𝐠e𝐧t𝐞” che si terrà sabato 18 aprile, alle ore 17, a Palazzo del Turismo (in via Mancini, 24). Un evento organizzato da Identità Aggreganti APS con il Patrocinio del Comune di Cattolica, e dedicato non agli “addetti ai lavori” bensì a tutti coloro che desiderano condividere alcuni meravigliosi aspetti dell’intelligenza naturale, che rende possibile il dialogo tra le piante e tra gli uccelli, scoprendo e approfondendo il vero significato dell’essere “connessi”.

Ad aprire l’incontro sarà l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci insieme con Tonino Bernabé, presidente di Acer Rimini e già presidente di Romagna Acque, invitato quale vero appassionato all’ambiente e al territorio.

Due noti esperti di vegetazione, Carlo Millo e Loris Bagli, svelano i segreti delle piante come reti viventi di intelligenza silenziosa, mentre una bambina di dieci anni, Lucia Fuzzi, prodigiosa osservatrice di uccelli, narra di danze aeree e di canti che intrecciano il cielo e la terra. Nel corso dell’appuntamento, saranno condivise incursioni poetiche e dialoghi silvani a cura di Diego Olivieri.

“In un tempo sempre più veloce e distratto, questa iniziativa invita a riscoprire il valore della connessione con il mondo naturale e i segnali che spesso non sappiamo più cogliere – interviene l’Assessora Bartolucci - Per ascoltarla davvero abbiamo bisogno di rallentare, di dedicare tempo a un ascolto più profondo. Solo così possiamo vedere meglio la bellezza ci circonda, ritrovando nella relazione con la natura una fonte preziosa di benessere individuale e collettivo”.

“Siamo sempre più coinvolti dalla tecnologia, che affascina i nostri pensieri ma rischia di renderli sempre più impersonali – spiega il curatore dell’evento Olivieri - Prendere spunto dalla natura ci riconnette alle nostre radici primordiali, insegnandoci l’importanza di un legame autentico con gli altri esseri viventi e con noi stessi. È con grande piacere che Identità Aggreganti, nel suo ruolo di promotrice sociale, coinvolge la comunità in questo evento, con il Patrocinio del Comune di Cattolica, attraverso i racconti di due esperti del mondo vegetale e di una splendida bambina fortemente appassionata alla natura e alla lettura. Con un tocco di poesia che fa sempre bene all’anima”.