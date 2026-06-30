Cattolica, verde pubblico: affidamento in house a Geat fino al 2030

Il Consiglio comunale approva l’accordo quadro da quasi 1,9 milioni di euro per la gestione e manutenzione di parchi, alberature e aree verdi

Il Consiglio Comunale di Cattolica ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in house a GEAT S.r.l. del nuovo accordo quadro per la gestione e la manutenzione del verde pubblico cittadino: parchi, giardini, aiuole, alberature e aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici, sia orizzontale che verticale.

L’accordo avrà durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2030, per un importo complessivo stimato di circa 1.845.000 euro più IVA (410.000 euro annui).

GEAT è una società interamente pubblica, partecipata dai Comuni soci, che da anni gestisce con risultati positivi il verde urbano e il lungomare di Cattolica. La formula dell’accordo quadro consente di programmare gli interventi in base alle reali necessità stagionali e climatiche, senza dover impegnare subito l’intero budget. Un solo atto fissa le regole per tutta la durata dell’affidamento, evitando di bandire una gara per ogni singolo intervento.

Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità ambientale: il capitolato prevede tecniche di potatura conservative, mezzi a basso impatto e il riutilizzo degli sfalci e dei residui di potatura, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ormai obbligatori per legge.

“Con questo voto rinnoviamo una collaborazione che funziona e diamo continuità e programmazione alla cura del verde pubblico fino al 2030 - dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Sostenibilità, Verde Pubblico e Protezione Civile Alessandro Uguccioni -. In questi anni GEAT ha dimostrato di saper gestire il nostro patrimonio verde con competenza e attenzione, alzando l’asticella sia sulla qualità degli interventi che sul rispetto dell’ambiente. Un accordo di lungo periodo ci permette di programmare con serietà, intervenire con tempestività e continuare a investire su un decoro urbano che i cittadini vivono ogni giorno.”

Il nuovo accordo quadro implementerà i servizi forniti da GEAT relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico: taglio dell’erba, potature, abbattimenti quando necessari, manutenzione di aiuole e siepi, diserbo, cura delle alberature e dei giardini, oltre ai servizi di presidio e decoro urbano sull’intero territorio comunale.