Cava in Valmarecchia, anziano ferito da mina: prosciolto l’ad

Il giudice esclude responsabilità per il vertice della società. Due dipendenti a processo

È stato prosciolto l’amministratore delegato della società che gestisce una cava in Valmarecchia, imputato per lesioni colpose dopo l’incidente del 2021 in cui un 70enne venne colpito a una spalla da un frammento di roccia proiettato dall’esplosione di una mina. Secondo il giudice Andrea Falaschetti, l’organizzazione antinfortunistica era regolare e non sussistono responsabilità penali a suo carico.

Diversa la posizione dei due dipendenti coinvolti, difesi dagli avvocati Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia: uno, incaricato di controllare l’area prima del brillamento, ha ottenuto la messa alla prova con lavori di pubblica utilità; l’altro, che azionò materialmente la deflagrazione, è stato rinviato a giudizio con dibattimento fissato per novembre.

L’anziano, già risarcito dall’assicurazione, non si è costituito parte civile. Secondo gli atti, l’operaio che doveva verificare la zona non si accorse della presenza dell’uomo a causa della vegetazione e, non avendo ricevuto risposte ai richiami, ritenne l’area libera.