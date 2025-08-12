Cavallino Treporti: ritrovato il corpo del bambino di 6 anni scomparso in mare

Il piccolo era disperso da ieri pomeriggio; il recupero è avvenuto nella notte grazie ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

È stato individuato e recuperato alle 2:45 di questa notte il corpo senza vita del bambino di 6 anni scomparso ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti.

Il piccolo è stato trovato adagiato sul fondale sabbioso, nei pressi di un frangiflutti, a circa due metri di profondità. Le operazioni di ricerca si sono concluse grazie all’impiego della strumentazione sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Sul luogo del ritrovamento erano presenti anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, che hanno collaborato alle operazioni di ricerca e recupero.