Cavi elettrici scoperti e locali fatiscenti: sospese 3 imprese a Rimini

Tre imprese ricettive sospese per lavoro sommerso e mancata tutela della salute dei lavoratori

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Rimini hanno scoperto gravi irregolarità in tre imprese ricettive della provincia, tra cui impianti elettrici con cavi esposti e non protetti, postazioni di lavoro fatiscenti e locali in stato di degrado.

L’attività di controllo, intensificata a seguito di dati raccolti dall’Arma territoriale, ha verificato il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori e la regolare occupazione del personale. Complessivamente sono state ispezionate 7 imprese, con riscontri di lavoro sommerso (in nero) e altre gravi violazioni.

In tre casi, i Carabinieri hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, rilevando anche cassette del primo soccorso con dispositivi scaduti, mancata prevenzione incendi, assenza dei medici competenti e formazione inadeguata dei dipendenti sui rischi professionali.

Le sanzioni e le ammende complessivamente elevate superano i 220.000 euro, a conferma dell’azione rigorosa del NIL per tutelare i lavoratori e contrastare il lavoro irregolare.