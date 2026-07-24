Calcio Promozione, Misano: in difesa arriva Davide Maioli

Tredici i volti nuovi. Il presidente Manzi: "Abbiamo cambiato tanto per dare nuovi stimoli". Macron lo sponsor tecnico, nuova la maglia



Prima presa di contatto del nuovo Misano giovedì sera al ristorante Napizz di Riccione. Tredici i volti nuovi, l’ultimo l’esperto difensore ex Santarcangelo e Gambettola Davide Maioli, classe 1995, a chiudere una campagna acquisti di spessore.

“Maioli ha già vinto due campionati di Promozione, è un giocatore esperto, di valore, che rende più assortito il reparto che ha in Valeriani un altro giocatore di personalità – dice il presidente Marco Manzi che avrà in Monica Brescianini la vice presidente – Il nostro obiettivo è disputare un campionato di vertice. Abbiamo cambiato tanto per dare nuovi stimoli dopo la delusione dell’ultima stagione, una forte scossa a tutto l’ambiente. Il girone sarà più difficile, con tanti avversari di valore, per questo ci vorrà più determinazione, spirito combattivo e maggiore cinismo per portare a casa il risultato”.

Altra novità è lo sponsor tecnico: sarà Macron. Presentata la nuova maglia (tre le versioni), fabbricata con materiali eco compatibili e con fabbriche provviste di energia rinnovabile da fotovoltaico.

La preparazione scatta lunedì 3 agosto, la Coppa Italia inizia il 6 settembre, il 13 il campionato.

Lo staff della prima squadra è composto da Thomas Zagnoli (allenatore), Luca Bartolini (vice e preparatore atletico), Filippo Romani (allenatore portieri), Roberto Pangrazi (collaboratore tecnico), Elia Ubaldini (team manager).

Le amichevoli di agosto già fissate sono al Santamonica: Santarcangelo (8), Vismara (14), Gabicce Gradara (22), Mondolfo (26). Per mercoledì 29 da individuare l’avversario.

SETTORE GIOVANILE Con il via libera della FIGC attraverso Stefano Diana, responsabile nazionale sviluppo dei club e delegato regionale Attività di Base Emilia Romagna, venerdì 24 si è svolto il primo Open Day che il Misano ha organizzato: una presa di contatto dei ragazzi con il mondo Misano, il responsabile dell’Attività di Base Daniele Simoncelli con gli allenatori e collaboratori tecnici.

Prossimi appuntamenti in calendario sono: venerdì 24 alle ore 20 (2008, 2009, 2010); martedì 28 alle ore 18 (2012 e 2013); mercoledì 29 alle ore 18 (2014 e 2015), giovedì 30 alle ore 18 (2016 e 2017), venerdì 31 alle ore 20 (2008, 2009 e 2010). Venerdì 31 secondo appuntamento anche per la squadra Juniores di mister Ivano Lualdi.

