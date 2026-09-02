Cena di beneficenza a Rimini per sostenere Arop

Sabato 5 settembre una serata per raccogliere fondi a favore dei bambini colpiti da malattie oncoematologiche e delle loro famiglie

Una serata per stare insieme, condividere buon cibo e musica e, soprattutto, dare un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie che affrontano il difficile percorso delle malattie oncoematologiche. È questo lo spirito della serata di beneficenza in programma sabato 5 settembre, alle 20, al ristorante Chesa de Vein di Rimini, in via Dante Alighieri 18.

L’iniziativa è organizzata a sostegno di AROP ODV – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, realtà da anni impegnata sul territorio riminese nell’assistenza ai piccoli pazienti e ai loro nuclei familiari durante il percorso di cura. Il ricavato della serata sarà devoluto ai progetti dell’associazione, trasformando una cena in un'occasione concreta di solidarietà. Ad accompagnare la serata sarà Anna Nash con il suo violino elettronico, che porterà al Chesa de Vein una performance musicale capace di unire le sonorità del violino a quelle contemporanee dell'elettronica.

AROP ODV opera per migliorare la qualità della vita dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e delle loro famiglie, affiancandoli durante il percorso terapeutico. L'attività dell'associazione comprende anche il sostegno al reparto di Oncoematologia pediatrica di Rimini, attraverso l'acquisto di attrezzature e materiali, oltre ad attività dedicate al benessere e alla serenità dei piccoli pazienti.

Proprio per continuare a garantire e sviluppare queste attività, il sostegno del territorio e le iniziative di raccolta fondi rappresentano una risorsa preziosa. La serata del 5 settembre vuole essere quindi non soltanto un appuntamento conviviale, ma anche un modo per far conoscere sempre di più il lavoro portato avanti quotidianamente dall'associazione e contribuire ai suoi progetti.