Rimini scontro tra due moto in via Bastioni: 66enne e minorenne feriti

Incidente all’altezza del civico 23: entrambi trasportati al Bufalini di Cesena in codice di media gravità

È avvenuto questa sera, lunedì 31 agosto, intorno alle 20, un incidente stradale in via Bastioni, dove si sono scontrati due motociclisti. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 66 anni stava uscendo dal Santuario della Madonna della Misericordia in sella al proprio scooter Honda SH e si stava immettendo in via Bastioni, procedendo in direzione dell’Arco d’Augusto. Nello stesso momento, proveniente dalla direzione del mare e diretto verso il santuario, arrivava un ragazzo minorenne a bordo di una moto tipo enduro. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione all’altezza del civico 23. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Entrambi i motociclisti sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità.