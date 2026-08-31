Rimini, scooter a terra in via Chiabrera: ferito un 50enne, strada chiusa al traffico.

Incidente nel pomeriggio a Rimini: Honda SH 300 a terra. Il 50enne in sella allo scooter è stato portato al Bufalini di Cesena

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 31 agosto, attorno alle 17, in via Chiabrera a Rimini, all'altezza del civico 3. Coinvolti uno scooter Honda SH 300 e una Fiat Panda bianca. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, lo scooterista, un uomo di circa 50 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo durante una frenata, finendo rovinosamente sull'asfalto. Dai primi elementi raccolti, non ci sarebbe stato un impatto diretto tra lo scooter e la Panda. Alla guida dell'auto si trovava una donna di circa 30 anni, che secondo le prime informazioni stava percorrendo via Chiabrera in direzione monte-mare. La conducente avrebbe quindi iniziato la svolta a sinistra verso via Regaldi, quando lo scooter avrebbe frenato, perdendo successivamente il controllo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dello scooter a terra, il personale del 118 per prestare soccorso al motociclista e la Polizia Locale di Rimini per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.Il 50enne è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Via Chiabrera è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La viabilità potrebbe quindi subire disagi fino al termine dell'intervento.

Le segnalazioni dei residenti

L'incidente riporta inoltre l'attenzione su alcune segnalazioni arrivate alla redazione da parte dei residenti della zona. In particolare, viene riferito che durante le ore notturne alcuni motociclisti percorrerebbero via Chiabrera, in entrambe le direzioni, a velocità sostenuta, provocando rumore e preoccupazione tra gli abitanti. I residenti spiegano di avere già segnalato la situazione al Comune di Rimini, chiedendo interventi per aumentare la sicurezza e tutelare la quiete della zona.

Va precisato, tuttavia, che l'incidente avvenuto oggi pomeriggio non risulta riconducibile alle segnalazioni dei residenti relative alla velocità dei motociclisti durante la notte. La dinamica del sinistro è tuttora oggetto degli accertamenti della Polizia Locale.