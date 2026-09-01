Mistero in via Montescudo, uomo trovato privo di sensi accanto ai fossi

Un motociclista lo ha trovato a terra, privo di conoscenza. Aveva lasciato lo scooter e indossava guanti da lavoro: "Pulivo i fossi di mia iniziativa", avrebbe detto

Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire quella avvenuta nel pomeriggio di oggi (1° settembre), in via Montescudo, all'altezza di via Ca' del Drago, nei pressi del Ghetto Casale. Un motociclista di passaggio ha notato un uomo, sulla cinquantina, riverso a terra e apparentemente privo di conoscenza. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza per prestare le prime cure all'uomo, mentre è intervenuta anche la Polizia Municipale di Riccione per ricostruire quanto accaduto. A rendere la situazione particolarmente insolita alcuni elementi emersi dai primi accertamenti. L'uomo aveva lasciato parcheggiato il proprio scooter a bordo della strada e indossava dei guanti da lavoro. Quando ha iniziato a riprendere parzialmente conoscenza, avrebbe raccontato agli agenti di essersi messo a pulire, di propria iniziativa, i fossi e i canali di scolo presenti lungo la strada. Secondo quanto riferito dall'uomo, nessuno gli avrebbe commissionato o richiesto quel lavoro: avrebbe deciso autonomamente di occuparsi della pulizia dei fossi. La Polizia Locale sta effettuando gli accertamenti per chiarire cosa sia successo. L'uomo è stato portato in ospedale a Rimini per gli accertamenti.



