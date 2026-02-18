Cena “Diversamente Gustoso”: gusto e solidarietà al servizio della formazione degli studenti
L’evento del 20 febbraio sostiene l’acquisto di nuove attrezzature per i laboratori
Il prossimo 20 febbraio, alle ore 20:00, la Sala Muratori dell’Istituto Alberghiero “S.P. Malatesta” ospiterà la cena “Diversamente Gustoso”, realizzata dagli alunni della scuola in collaborazione con Orogel; questa volta si propone un menù interamente vegetariano, vegano e gluten-free.
La serata, ha l'obiettivo di raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di nuove attrezzature per i laboratori dell’Istituto, dimostra la valida sinergia che l’Istituto ha messo in campo con le aziende del settore.
Partecipando alla cena, gli ospiti sosterranno concretamente le attività didattiche e la crescita professionale dei ragazzi.
Il costo della cena è di 35 euro. Per partecipare è necessaria la prenotazione:
Telefono: 0541.373412