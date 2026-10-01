Censimento Istat, a Rimini coinvolte 3700 famiglie

Al via il 5 ottobre la rilevazione permanente della popolazione: il questionario può essere compilato online, al Comune o con l'aiuto dei rilevatori

Parte anche a Rimini il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, la rilevazione annuale realizzata dall'Istat che ha sostituito il tradizionale censimento decennale. In città saranno 3.700 le famiglie coinvolte nella rilevazione da Lista. Le famiglie interessate riceveranno per posta una lettera ufficiale firmata dal presidente dell'Istat. Nella comunicazione saranno indicate le finalità dell'indagine, le modalità di partecipazione, le credenziali personali per accedere al questionario online e i riferimenti per ottenere assistenza.

La rilevazione partirà il 5 ottobre. Il questionario potrà essere compilato direttamente online attraverso le credenziali fornite dall'Istat oppure utilizzando Spid o Cie. A Rimini sarà inoltre possibile rivolgersi all'Ufficio Censimento del Comune, in via Marzabotto 25, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, per ricevere supporto nella compilazione. Per informazioni è disponibile anche il numero 0541 793783.

La prima fase sarà dedicata alla compilazione autonoma del questionario. Secondo il calendario indicato dall'Istat, questa possibilità resterà disponibile fino all'11 novembre, mentre dal 12 novembre partirà la fase di recupero delle mancate risposte. Le famiglie che non avranno ancora partecipato potranno essere contattate dagli operatori comunali e ricevere l'aiuto di un rilevatore.

Il questionario potrà essere completato attraverso diverse modalità: online, al Centro Comunale di Rilevazione, per telefono oppure attraverso un'intervista a domicilio con un rilevatore munito di tesserino di riconoscimento. La raccolta dei dati si concluderà il 23 dicembre 2026. La partecipazione al Censimento è obbligatoria. L'Istat ricorda inoltre che i dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e possono essere utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.

Il Censimento permanente si svolge ogni anno dal 2018 e consente all'Istat di aggiornare il quadro sulla popolazione italiana attraverso l'integrazione dei dati delle rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative. L'edizione 2026 coinvolge complessivamente 2.529 Comuni e circa un milione di famiglie.