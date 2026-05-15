Cent'anni e oltre: Triestina Suzzi compie 102 anni a Talamello

Festa a Cà Fusino per la signora che, con lucidità e vitalità straordinarie, è circondata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti e delle autorità del borgo

Un traguardo straordinario per la piccola comunità dell'Alta Valmarecchia: Triestina Suzzi ha compiuto 102 anni. Oggi pomeriggio, nella sua abitazione di Cà Fusino, frazione di Talamello, si è tenuta una calorosa festa per celebrare questo raro compleanno a tre cifre.

Alla ricorrenza hanno preso parte i figli Renzo e Angela e — a testimoniare l'affetto dell'intera comunità — anche le istituzioni locali: il sindaco di Talamello Anna Maria Bianconi e l' assessore Liviana Urbinati.

La storia di Triestina è quella di una donna resiliente e solare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferì in Francia con il marito, in cerca di condizioni di vita migliori, dedicandosi interamente alla famiglia come casalinga. Negli anni Settanta rientrò in Italia, scegliendo Talamello come sua casa definitiva, dove ha condotto una vita semplice e serena.

Nonostante i 102 anni, la signora Suzzi conserva una lucidità invidiabile: legge e scrive con scioltezza, dimostrando una vitalità che stupisce e commuove chi la conosce. "Ha sempre affrontato tutto con il sorriso", raccontano i familiari, anche nei momenti più difficili di una vita tutt'altro che semplice.

Oggi Triestina è circondata dall'affetto di una famiglia numerosa — figli, nipoti e pronipoti — e di una comunità che la vuole bene. A lei, gli auguri più sinceri per tutto quello che questa lunga vita ha ancora da offrire.