Cento multe al giorno per la nuova ZTL di Rimini: il bilancio del primo mese di telecamere

2.800 multe nel primo mese

Nel primo mese di attivazione delle telecamere ai varchi della ZTL del centro di Rimini sono state registrate 2.833 multe, circa 100 al giorno, per un incasso stimato tra 164mila e 235mila euro. Le sanzioni sono di 83 euro (ridotte a 58 euro se pagate entro tre giorni).

Il Comune sottolinea che i numeri sono molto inferiori rispetto al passato: nel 2024, durante la sperimentazione estiva della ZTL, si registrarono 42mila multe, mentre nel 2025 furono 26.631. Nel 2007, al primo mese di controllo elettronico in centro storico, si superarono addirittura 12mila contravvenzioni.

Nel 2025 il Comune ha incassato 9,9 milioni di euro dalle multe stradali: il 60% è stato reinvestito in sicurezza e manutenzione stradale, segnaletica e dotazioni per la Polizia locale.