Centri estivi 0-6 anni: il Comune di Rimini riduce le tariffe con un intervento straordinario

Con 158 mila euro di risorse comunali rette scontate direttamente in fattura e costi quasi azzerati per le famiglie con ISEE più basso

Un intervento straordinario per ridurre le tariffe dei centri estivi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di rendere i servizi più accessibili e sostenibili per tutte le famiglie. La misura, approvata dalla Giunta del Comune di Rimini con un investimento di 158 mila euro, riguarda i servizi 0-6 anni a titolarità comunale.



Una modalità semplice e pratica

La novità più rilevante è la modalità operativa: le famiglie riceveranno direttamente la fattura già scontata, senza anticipare costi e senza dover richiedere rimborsi. Il Comune utilizza risorse dell’avanzo vincolato per coprire gli abbattimenti, garantendo continuità educativa e un sostegno concreto ai genitori.



Comune e INPS, rette quasi azzerate per le famiglie con ISEE più basso

La combinazione tra l’abbattimento comunale e il contributo INPS per i servizi 0‑3 anni permette alle famiglie con ISEE più basso – in particolare sotto i 25 mila euro – di accedere ai servizi estivi con costi molto ridotti, in alcuni casi quasi azzerati. Un risultato che rafforza l’obiettivo dell’Amministrazione: garantire a tutte e a tutti la possibilità di frequentare i servizi educativi anche durante l’estate.

“Con questo intervento – sottolinea l’Amministrazione comunale - vogliamo rendere i centri estivi davvero accessibili a tutte le famiglie. È una misura semplice e concreta: la tariffa arriva già scontata, senza richieste aggiuntive e senza dover anticipare nulla. Abbiamo scelto un criterio oggettivo, l’ISEE, che permette di modulare l’aiuto in modo equo e trasparente, pe dare la possibilità di vivere l’estate nei nostri servizi educativi, a prescindere dalle condizioni economiche delle famiglie.”.



