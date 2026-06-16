Rimini, trovò compagnia in un momento difficile: oggi a 90 anni guida il centro anziani dove è rinata

Da frequentatrice "diffidente" a presidente del circolo: a Rimini la rinascita di una donna arrivata dall’Argentina. Qui ha trovato anche l'amore

Ci sono storie che nascono quasi per caso, davanti a un caffè, una partita a carte o una sfida a biliardo. Storie di amicizia, d’amore, di compagnia ritrovata. Storie che raccontano, più di tante parole, il valore dei centri sociali per anziani come luoghi aperti e capaci di accogliere e anche rimettere in movimento le persone.

Una di queste storie, raccontata dall'amministrazione comunale per presentare "tutti in pista", evento anteprima de La Notte Rosa, arriva dal circolo Montecavallo, nel cuore dell’omonimo rione riminese. Qui, circa quindici anni fa, entrò per la prima volta una signora di origini argentine, nata a Río Cuarto, arrivata tanti anni prima a Rimini con una figlia e indirizzata al centro forse in un momento di solitudine o di sconforto. Aveva allora circa 75 anni, un carattere deciso, e si presentò insieme a un’amica mettendo subito le cose in chiaro: non era lì per lavorare, né per fare volontariato. Al massimo, disse, per passare un po’ di tempo e fare due chiacchiere.

Ad accoglierla fu l’allora presidente del circolo, Lucia Lamarra, che invece di insistere le propose una cosa semplice: partire con il gruppo per una gita a Ischia, prevista proprio per il giorno dopo. Lei accettò. E da quel viaggio iniziò una svolta.

Da frequentatrice un po’ diffidente è diventata nel tempo una delle volontarie più attive del centro, poi componente del direttivo e oggi presidente del circolo Montecavallo, eletta proprio dopo Lucia Lamarra. Oggi ha superato i 90 anni, conserva un’energia contagiosa e continua a dedicarsi con passione alla vita del centro. Fa parte anche del coro di oltre quaranta persone che porta musica, compagnia e allegria nelle residenze per anziani, come il Valloni, e nelle occasioni di festa, dai compleanni agli appuntamenti comunitari.

Ma al circolo Montecavallo ha trovato anche l’amore. Lui, riminese, frequentava il centro per giocare a carte e a biliardo. Si sono conosciuti lì, tra le attività quotidiane e le amicizie del circolo. Prima del Covid hanno scelto di andare a convivere e oggi sono una bella coppia, unita da dieci anni, anche dalla passione comune per il ballo: spesso vanno a ballare il tango e il liscio, unendo le loro culture e passioni. Ci sarà anche questa coppia tra quelle protagoniste di "Tutti in pista", la grande festa organizzata dai centri anziani del territorio.

Tutti in pista: anteprima Notte Rosa

L’appuntamento è per giovedì 18 giugno 2026, in Piazza Cavour, nel centro storico di Rimini. Dalle 20.45, la piazza si trasformerà in una suggestiva balera sotto le stelle per l’anteprima della Notte Rosa, con una serata dedicata alla tradizione romagnola, al ritmo e al piacere di stare insieme.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale pensato per tutte le età: dalle intramontabili note del liscio romagnolo ai balli di gruppo, fino all’energia della disco music anni Settanta e Ottanta. A rendere viva la serata saranno la musica dal vivo, le scuole di ballo del territorio e la partecipazione dei centri anziani riminesi, che fanno di questo appuntamento una vera festa annuale: un momento di comunità, incontro e condivisione.

In piazza ci saranno Le Sirene Danzanti, Passi di Stelle, la band I Ragazzi di Romagna, il DJ set di Marco Santi e la conduzione di Marco Corona.