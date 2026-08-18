Centri estivi a Rimini, oltre 1,3 milioni per 313 minori con disabilità

Il Comune finanzia 58.591 ore di assistenza educativa per l'estate 2026. Altri 118mila euro per i centri comunali 0-6 anni

Sono 313 i minori con disabilità che potranno contare sul sostegno del Comune di Rimini per la partecipazione ai centri estivi e ai percorsi di transizione verso la vita adulta. Il Settore Educazione ha concluso l'istruttoria delle domande presentate per ottenere i voucher destinati a finanziare l'assistenza educativa durante l'estate 2026. Delle 316 richieste arrivate, 313 sono risultate idonee.

Il fabbisogno complessivo è di 58.591 ore di assistenza educativa, per un valore stimato di 1.185.413,50 euro, interamente coperto dal bilancio comunale. Nei prossimi giorni sarà adottata la determina che approverà gli esiti dell'istruttoria e impegnerà le relative risorse.

Il sostegno riguarda bambine, bambini e ragazze e ragazzi con disabilità dai 3 ai 19 anni, che potranno usufruire dell'assistenza nei centri estivi socio-educativi e nei percorsi di transizione scuola-lavoro previsti per l'estate. A questa misura si aggiunge un ulteriore stanziamento di 118mila euro destinato alle situazioni di fragilità nei centri estivi comunali rivolti alla fascia 0-6 anni. Complessivamente, quindi, l'impegno dell'Amministrazione comunale supera 1,3 milioni di euro.

I contributi saranno erogati alle famiglie dopo la rendicontazione delle ore di assistenza educativa effettivamente svolte. L'importo potrà quindi essere ricalcolato sulla base della frequenza reale dei bambini e dei ragazzi ai servizi.

"Con questo intervento confermiamo un impegno concreto verso le famiglie di bambine, bambini e ragazze e ragazzi con disabilità, garantendo loro le stesse opportunità di socialità, gioco e crescita che l'estate offre a tutte le bambine e i bambini della nostra città", dichiara la vicesindaca e assessora alle Politiche educative Chiara Bellini. "Investire in questi percorsi significa investire nell'inclusione reale, quella che accompagna i ragazzi e le ragazze anche nel passaggio verso l'autonomia e la vita adulta". La spesa per i 313 voucher è già prevista nel bilancio comunale 2026 e l'impegno economico riguarda l'annualità in corso.