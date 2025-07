Centri estivi, dal Comune di Riccione 75.000 euro alle famiglie con bimbi con disabilità

La Giunta comunale ha stanziato 75.000 euro come aiuto alle famiglie residenti nel Comune di Riccione

La Giunta comunale di Riccione ha approvato le linee di indirizzo per sostenere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 17 anni con disabilità ai centri estivi accreditati 2025 con lo stanziamento di 75.000 euro.

Con l’arrivo della nuova stagione estiva e la sospensione delle attività scolastiche, si rinnova l’esigenza di dare una continuità educativa e sociale ai minori, in modo particolare ai bambini con disabilità per i quali la socialità diventa fondamentale per la loro crescita psicofisica e sociale.

Il Comune di Riccione intende così garantire ai bambini e ai ragazzi con disabilità, residenti nel territorio comunale, l’inclusione e la frequenza dei centri estivi organizzati dai gestori accreditati del Distretto di Riccione e mette a disposizione delle famiglie un contributo economico volto a sostenere il necessario supporto educativo individuale durante la frequenza dei centri estivi.

L’importo dei voucher sarà utilizzato per sostenere i costi connessi alla presenza di figure educative specializzate, necessarie a favorire la partecipazione attiva dei minori con disabilità ai centri estivi accreditati.