Centri estivi, via alle domande per i voucher regionali a Rimini

Dalle ore 9 del 1° luglio apertura dello sportello online per i contributi Fse+ destinati alle famiglie con figli tra 3 e 13 anni

Scatterà domani mattina, mercoledì 1 luglio, il Kick day per i voucher regionali destinati alle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi accreditati per l’estate 2026. Dalle ore 9.00 il modulo sarà accessibile, orario di apertura ufficiale della procedura, e non risulterà attivo prima. La domanda potrà essere compilata esclusivamente online collegandosi qui

Il contributo, finanziato nell’ambito del Programma FSE+ 2021‑2027, sostiene la frequenza dei centri estivi dei bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, e dei minori con disabilità o invalidità certificata fino ai 17 anni. La misura consente una copertura fino a 100 euro a settimana, per un massimo di 300 euro per ciascun figlio, cumulabile con altri sostegni entro il limite del costo effettivo del servizio.

Possono accedere le famiglie con ISEE minorenni fino a 26.000 euro, oltre ai nuclei con minori con disabilità certificata, indipendentemente dal valore ISEE. Ammesse anche le famiglie in cui uno o entrambi i genitori siano occupati, in ammortizzatori sociali, disoccupati con Patto di servizio, oppure impegnati in compiti di cura verso componenti con disabilità grave o non autosufficienza.

La domanda va presentata al Comune di residenza del genitore richiedente, anche se il centro estivo frequentato si trova in un altro Comune o Distretto. Per completare la procedura sono necessari SPID o CIE, dati anagrafici, ISEE, IBAN e la fattura/ricevuta del centro estivo (non richiesta per i centri comunali).

Tutte le informazioni, insieme all’elenco dei centri estivi accreditati, sono disponibili nella pagina dedicata del Comune di Rimini



