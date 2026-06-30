Centro sportivo Gaiofana e Rimini Calcio: il Comune stanzia 360.000 euro per i primi interventi

Completamento dei sintetici C e D più la copertura dell'edificio principale

Due interventi per un valore complessivo di 360 mila euro permetteranno di completare i campi sintetici C e D nel centro sportivo della Gaiofana e di mettere in sicurezza l'edificio principale: la giunta comunale di Rimini ha infatti approvato i due interventi di manutenzione straordinaria per 360.000 euro. Il completamento dei sintetici finanziato con 250.000 euro, la parte rimanente della somma sarà utilizzata per la realizzazione della copertura dell'edificio principale del centro, rimasto incompiuto dopo la risoluzione del contratto con il precedente concessionario, la Responsible.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i campi sintetici, i lavori prevedono la posa dell'intaso prestazionale, il materiale granulare distribuito tra i fili del manto artificiale che garantisce le prestazioni del terreno di gioco, la sicurezza fisica degli atleti e la piena agibilità degli impianti. Senza questo intervento, le superfici già installate sarebbero destinate a un rapido degrado, vanificando il lavoro già svolto. Il progetto comprende inoltre la realizzazione delle fondazioni per le attrezzature sportive e il ripristino delle recinzioni esistenti danneggiate. Per quanto riguarda l'edificio principale, denominato Blocco 1, i lavori riguarderanno la chiusura delle aperture e la messa in sicurezza della struttura, per impedirne l'accesso non autorizzato e prevenire situazioni di rischio. Sarà inoltre completato il pacchetto di copertura, attraverso la posa del massetto e della guaina impermeabilizzante, fino ad oggi non ultimato, così da proteggere le porzioni interne già realizzate dall'esposizione agli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua. È prevista infine la pulizia dell'area di cantiere, con la rimozione di rifiuti e materiali abbandonati, per ripristinare condizioni adeguate di ordine e sicurezza.

Nella scorsa settimana è stata approvata anche la prosecuzione del percorso di progettazione del Centro Sportivo denominato "area Ghigi" relativo al primo lotto da 1,5 milioni di euro, che comprende il completamento del fabbricato spogliatoi, il rifacimento dei due campi da calcio in erba naturale, di un campo a 8 in sintetico e l'illuminazione di altri quattro campi, oltre a nuovi percorsi pedonali e un parcheggio da circa 640 metri quadrati. Complessivamente, una volta conclusi entrambi i lotti, il centro sportivo calcistico disporrà di sette campi da gioco: quattro da calcio a 11, di cui due in erba naturale e due in sintetico, due campi a 8 in sintetico e un campo a 5 anch'esso in sintetico, andando a comporre uno dei principali impianti sportivi della città.