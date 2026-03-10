Centro Karate Riccione sul podio in Emilia-Romagna

Marconi trionfa nel kata, Abbruscato quinto e qualificato ai Campionati Italiani

Domenica 8 marzo 2026 a Mirandola si sono svolti i Campionati Regionali Assoluti di karate, specialità kata e kumite, appuntamento tra i più importanti del calendario regionale della FIJLKAM Emilia-Romagna. Anche in questa occasione il Centro Karate Riccione si è confermato protagonista, ottenendo risultati di grande prestigio.





A brillare su tutti è stata Maria Marconi, che ha conquistato una splendida medaglia d’oro nel kata, risultato che le apre direttamente le porte dei Campionati Italiani in programma a Roma.

Ottima prova anche per Gabriele Abbruscato, che in una competizione particolarmente difficile e combattuta, è riuscito a conquistare un importante quinto posto, centrando così la qualificazione ai Campionati Italiani. Segnali molto positivi arrivano anche dalle prestazioni di Matteo Muccioli e Leonardo Sapigni, atleti in fase di crescita che hanno dimostrato impegno e determinazione, lasciando intravedere prospettive molto interessanti per il futuro del club riccionese.





La giornata è stata arricchita anche da un altro importante traguardo per il Centro Karate Riccione: si sono infatti svolti gli esami per diventare ufficiali di gara della federazione e il nostro allievo Salvatore De Cristofano li ha brillantemente superati, entrando così a far parte della squadra arbitrale della FIJLKAM.





Durante la manifestazione si è svolta inoltre una cerimonia ufficiale alla presenza del presidente regionale del settore karate Daniele Lamberti, del commissario tecnico Fabrizio Grisoni e dell’assessore allo sport del Comune di Mirandola Lisa Secchia. In questa occasione sono stati premiati atleti, tecnici e ufficiali di gara dell’Emilia-Romagna convocati a rappresentare l’Italia ai recenti Campionati Europei di Cipro, portando prestigio all’intera regione. Tra i presenti, le medaglie di bronzo europee Anna Orsetti e Martina Padoan, la tecnica della federazione nazionale Michela Nanni e l’ufficiale di gara Aurora Incitti.

Presente alla manifestazione anche la Vice Presidente del Centro Karate Riccione Manuela Gasperoni, che ha commentato con orgoglio la giornata: “questi risultati non arrivano per caso, ma sono il frutto di tanto lavoro, passione e dedizione vissuti ogni giorno in palestra”.

Soddisfatto anche il tecnico del Libertas Centro Karate Riccione Roberto Corbelli, che guarda già ai prossimi appuntamenti della stagione: “siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti, a partire dall’Open d’Italia, che si terrà a Riccione dal 10 al 12 aprile e porterà in città migliaia di atleti. Questi risultati stimolano tutto lo staff tecnico a guardare con fiducia a nuovi e importanti traguardi”.

Ancora una volta il Centro Karate Riccione dimostra così la solidità di un progetto sportivo costruito negli anni, capace di coniugare formazione, crescita dei giovani e risultati di alto livello.