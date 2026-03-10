Altarimini

Centro Karate Riccione sul podio in Emilia-Romagna

Marconi trionfa nel kata, Abbruscato quinto e qualificato ai Campionati Italiani

Grazia Antonioli
10 marzo 2026 10:49
Riccione
Sport
Domenica 8 marzo 2026 a Mirandola si sono svolti i Campionati Regionali Assoluti di karate, specialità kata e kumite, appuntamento tra i più importanti del calendario regionale della FIJLKAM Emilia-Romagna. Anche in questa occasione il Centro Karate Riccione si è confermato protagonista, ottenendo risultati di grande prestigio.


A brillare su tutti è stata Maria Marconi, che ha conquistato una splendida medaglia d’oro nel kata, risultato che le apre direttamente le porte dei Campionati Italiani in programma a Roma.

Ottima prova anche per Gabriele Abbruscato, che in una competizione particolarmente difficile e combattuta, è riuscito a conquistare un importante quinto posto, centrando così la qualificazione ai Campionati Italiani. Segnali molto positivi arrivano anche dalle prestazioni di Matteo Muccioli Leonardo Sapigni, atleti in fase di crescita che hanno dimostrato impegno e determinazione, lasciando intravedere prospettive molto interessanti per il futuro del club riccionese.


La giornata è stata arricchita anche da un altro importante traguardo per il Centro Karate Riccione: si sono infatti svolti gli esami per diventare ufficiali di gara della federazione e il nostro allievo Salvatore De Cristofano li ha brillantemente superati, entrando così a far parte della squadra arbitrale della FIJLKAM.


Durante la manifestazione si è svolta inoltre una cerimonia ufficiale alla presenza del presidente regionale del settore karate Daniele Lamberti, del commissario tecnico Fabrizio Grisoni e dell’assessore allo sport del Comune di Mirandola Lisa Secchia. In questa occasione sono stati premiati atleti, tecnici e ufficiali di gara dell’Emilia-Romagna convocati a rappresentare l’Italia ai recenti Campionati Europei di Cipro, portando prestigio all’intera regione. Tra i presenti, le medaglie di bronzo europee Anna Orsetti e Martina Padoan, la tecnica della federazione nazionale Michela Nanni e l’ufficiale di gara Aurora Incitti.

Presente alla manifestazione anche la Vice Presidente del Centro Karate Riccione Manuela Gasperoni, che ha commentato con orgoglio la giornata: “questi risultati non arrivano per caso, ma sono il frutto di tanto lavoro, passione e dedizione vissuti ogni giorno in palestra”.

Soddisfatto anche il tecnico del Libertas Centro Karate Riccione Roberto Corbelli, che guarda già ai prossimi appuntamenti della stagione: “siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti, a partire dall’Open d’Italia, che si terrà a Riccione dal 10 al 12 aprile e porterà in città migliaia di atleti. Questi risultati stimolano tutto lo staff tecnico a guardare con fiducia a nuovi e importanti traguardi”.

Ancora una volta il Centro Karate Riccione dimostra così la solidità di un progetto sportivo costruito negli anni, capace di coniugare formazione, crescita dei giovani e risultati di alto livello.

