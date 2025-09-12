Centro Saulle è il Medical Partner di Rimini Happy Basket

Rinnovata la partnership con l Centro, nato ad inizio anni ’90 come struttura dedicata al recupero funzionale ed alla ginnastica terapeutica

Rimini Happy Basket è lieta di comunicare il rinnovo della partnership con il Centro Saulle che sarà il Medical Partner del club.

Il Centro, nato ad inizio anni ’90 come struttura dedicata al recupero funzionale ed alla ginnastica terapeutica grazie all’iniziativa del Prof. Nicola Saulle (volto noto della pallacanestro riminese) e di tre rinomati ortopedici di fama internazionale come il Dott. Alessandro Lelli, il Dott. Giuseppe Porcellini ed il Dott. Fabrizio Campi, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli atleti riminesi (e non solo), di tutti i livelli e di tutte le discipline sportive.

Oggi si presenta come un moderno Presidio Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione nonché Poliambulatorio specialistico e si avvale di laureati e specialisti di qualità nei seguenti settori: Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro, Ecografie, Nutrizione, Cardiologia e Tecnica Ortopedica.

“Il rapporto con il Centro nasce da un’amicizia che mi lega a Lino Saulle da tanti anni – commenta il Presidente Giampaolo Piomboni – e lo ringrazio per la costante attenzione rivolta al movimento femminile. Dopo quattro anni di collaborazione, grazie anche al recente ingresso di nuovi soci, abbiamo siglato una convenzione importante per le nostre Atlete e le loro famiglie. La convenzione è destinata ad arricchirsi ulteriormente: stiamo valutando infatti di integrare nuovi servizi, ad esempio il supporto di un nutrizionista, sempre messi a disposizione dal Centro. Noi come Happy Basket siamo lieti ed onorati di dare visibilità al Centro Saulle sulle divise della nostra Prima Squadra e ci siamo impegnati a condividere e dare risalto alle loro iniziative.”

“Il Centro Saulle ha sempre avuto un ottimo rapporto con l’Happy Basket ed il Presidente Piomboni, ci siamo sempre trovati estremamente bene. – queste le parole di Lino Saulle – Credo che le ragazze siano soddisfatte dei nostri trattamenti e quindi, in accordo con la proprietà, riteniamo sia motivo di orgoglio proseguire la collaborazione. Noi siamo a disposizione per quanto possibile di tutte le società sportive per far sì che svolgano al meglio il proprio lavoro e questo è motivo di vanto per il nostro Centro: vogliamo garantire trattamenti di qualità a tutte le atlete e tutti gli atleti. Inoltre, poter supportare l’Happy Basket nel suo progetto di crescita ci rende estremamente felici”.

.