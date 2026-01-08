Centro sportivo Gaiofana, dalla risoluzione con Responsible all'intervento del Comune di Rimini

Da Palazzo Garampi: "Completeremo il primo stralcio". Fondi Pnrr a rischio? Comune di Rimini al lavoro

L'amministrazione comunale di Rimini sta ancora completando la procedura di risoluzione del contratto con la Responsible per i lavori del centro sportivo alla Gaiofana. Lo riferisce una nota da palazzo Garampi. Il progetto era oggetto di un partenariato pubblico-privato co-finanziato da fondi Pnrr.

Ora con la risoluzione del contratto, il Comune di Rimini riprenderà possesso dell'area e procederà in autonomia al completamento del primo stralcio dell'intervento, relativo al completamento dei campi di calcio e servizi annessi.

Sulla seconda parte dell'intervento non c'è menzione da parte di palazzo Garampi. Effettivamente le attività connesse agli interessi strategici di Responsible potrebbero non essere di interesse. L'intenzione dell'amministrazione comunale è comunque di rivalersi su Responsible. Per quel che riguarda i fondi Pnrr, sono in corso dialoghi tra il Ministero e l'amministrazione comunale affinché sia mantenuta una parte delle risorse.