Centro storico, polemica sul mercato: “Disagi per i residenti e spazi non utilizzati”

Ariminensis sostiene le segnalazioni del Comitato e chiede al Comune una verifica sull’organizzazione delle aree mercatali per garantire equilibrio tra attività e vivibilità

L'Associazione Ariminensis esprime pieno sostegno alle segnalazioni avanzate dal Comitato Centro Storico di Rimini riguardo ai disagi che numerosi residenti continuano a subire durante le giornate di mercato, in particolare per quanto riguarda le difficoltà di accesso ai garage e alle proprietà private.

Secondo quanto riportato dai cittadini, a fronte delle limitazioni imposte ai residenti, vi sarebbero contemporaneamente spazi destinati al mercato che non risultano completamente occupati o utilizzati. Se tale situazione fosse confermata, sarebbe legittimo chiedersi se l'attuale organizzazione del mercato risponda realmente ai criteri di equilibrio e buon senso che dovrebbero guidare la gestione degli spazi pubblici.

Il Comitato Centro Storico, parte integrante dell'Associazione Ariminensis, raccoglie da tempo le istanze dei residenti e segnala problematiche che incidono direttamente sulla qualità della vita nel cuore della città. Troppe volte, però, le segnalazioni rischiano di rimanere senza risposte concrete o di esaurirsi all'interno di percorsi partecipativi che non producono risultati tangibili.

La partecipazione dei cittadini non può trasformarsi in un esercizio formale o in una semplice operazione di ascolto senza conseguenze operative. I residenti hanno diritto non soltanto ad essere ascoltati, ma anche ad ottenere verifiche, chiarimenti e soluzioni laddove le criticità risultino fondate.

Per questo Ariminensis chiede all'Amministrazione comunale di effettuare una verifica puntuale sull'organizzazione degli spazi mercatali, valutando eventuali correttivi che consentano di contemperare le esigenze degli operatori economici con i diritti dei residenti e con la necessaria vivibilità del centro storico.

Una città viva e attrattiva non si costruisce contrapponendo residenti e attività economiche, ma attraverso un equilibrio capace di garantire entrambi. Il centro storico di Rimini ha bisogno di attenzione costante, ascolto reale e risposte concrete, non di segnalazioni destinate a rimanere inevase.