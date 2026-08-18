Centro storico protagonista: a Rimini torna la Shopping Night

Negozi aperti fino a tardi: musica, spettacoli, cultura, visite guidate, mostre, mercatini e iniziative

Prosegue il successo della Rimini Shopping Night, con le attività commerciali aperte a dare anima, vitalità e carattere al centro storico di Rimini, tutti i mercoledì sera.

Negozi, boutique, bar e ristoranti illuminano il centro, rendendolo anche nello ore serali un luogo accogliente e ricco di energia, dove tra shopping, musica, spettacoli, cultura e intrattenimento, ogni serata diventa un'occasione speciale per vivere la città, incontrarsi e riscoprire il fascino del cuore di Rimini.

Le aperture serali valorizzano le imprese locali e rafforzano il legame tra cittadini, visitatori e attività del territorio. Il progetto, coordinato da CNA Rimini e sostenuto dal Comune di Rimini, Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto e Federalberghi Rimini, punta a rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di aggregazione, promozione del commercio di vicinato e valorizzazione delle eccellenze locali, creando nuove opportunità per attività economiche, residenti e visitatori.

Un progetto nato per valorizzare il cuore della città, coinvolgendo negozi, boutique, botteghe storiche, pubblici esercizi e attività del centro, e promosso anche attraverso la collaborazione con le strutture ricettive affinché i visitatori possano conoscere e vivere le opportunità offerte dal centro storico nelle serate estive. L’iniziativa è stata pensata proprio per valorizzare il commercio di vicinato e le imprese del centro storico, rafforzando il legame tra attività economiche, residenti e visitatori. L'obiettivo di CNA è promuovere il commercio locale, incentivando cittadini e turisti a frequentare il centro storico e a scoprirne le eccellenze, trasformando ogni mercoledì sera in un'occasione di incontro, shopping e socialità. Per tutta la serata i negozi resteranno aperti fino a tardi, mentre le vie del centro si animeranno con musica, iniziative diffuse e un'atmosfera capace di rendere ancora più piacevole passeggiare tra piazze, strade e attività commerciali, contribuendo a sostenere il tessuto economico cittadino e a rafforzare l'attrattività del centro storico durante tutta l'estate.

"Il successo dell'edizione 2026 dimostra ancora una volta che il commercio è un elemento fondamentale della vitalità del centro storico. Rimini Shopping Night crea occasioni di incontro, genera movimento economico e valorizza quelle attività che ogni giorno contribuiscono all'identità e all'attrattività della città. È una manifestazione che mette al centro le imprese e il loro ruolo nella crescita del territorio", sottolinea Davide Ortalli, direttore di CNA Rimini.

Il programma di mercoledì 19 agosto attraversa diversi luoghi del centro. All’Arena Francesca da Rimini, alle 21, spazio al Pennabilli Social Club, con il Buena Vista Social Club Revival nell’ambito di SGR Live. Alla Corte degli Agostiniani, in via Cairoli 42, prosegue invece il Cinema sotto le stelle con Cinema Revolution e la proiezione de “Il caso 137 (Dossier 137)” di Dominik Moll, film francese del 2025 della durata di 115 minuti.

La musica dal vivo arriva anche in piazza Tre Martiri, dove al Caffè Centrale, al civico 35, si esibiranno Perry Boogie & Lady Martini con un vintage live concert che spazia tra boogie woogie, swing, rock 'n' roll e blues.

Tra gli appuntamenti culturali della serata c’è “Notturno d’arte. Alla scoperta della pittura di Guido Cagnacci e del Guercino”, visita a cura di Discover Rimini con partenza alle 21, dedicata alla storia e all’arte della città. Per informazioni è disponibile il numero 333 7352877. A questo si aggiungono le visite guidate teatralizzate di InsolitoRimini, pensate per raccontare una Rimini meno conosciuta attraverso curiosità, episodi e aneddoti. Informazioni e prenotazioni tramite WhatsApp al 349 1074979 o all’indirizzo [email protected].

Alle 21, nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire, torna anche “Esco in scarana”. La serata propone “Buffalo Bill e gli Indiani”, il dissacrante racconto cinematografico di Robert Altman con un cast che comprende Paul Newman. L’ingresso è libero.

Alle 21.30, al Museo della Città “Luigi Tonini”, è invece in programma “Un percorso guidato nell’arte malatestiana da Giotto a Ghirlandaio”, itinerario dedicato alla scoperta del Rinascimento riminese e delle testimonianze artistiche legate alla stagione malatestiana.

Anche i musei cittadini partecipano alla serata con aperture straordinarie. Il Museo della Città e la Domus del Chirurgo saranno aperti dalle 21 alle 23, con ingresso gratuito per i cittadini e per gli under 30. Dalle 21 alle 23 apertura straordinaria anche per il Fellini Museum a Castel Sismondo; per informazioni sono disponibili i numeri 0541 793781 e 0541 793782.

Proprio a Castel Sismondo, in piazza Malatesta, è visitabile la mostra di Cartoon Club “Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno”, omaggio a uno dei personaggi più conosciuti della storia del fumetto. Cartoon Club è presente anche al Museo della Città con diverse esposizioni. “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro” è dedicata a uno dei fumettisti italiani più noti e amati, mentre “Resistenza/Resistenze – Quando le immagini parlano più delle parole” propone una riflessione sul valore della memoria, della libertà e dell’impegno civile. Completa il percorso “Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini”.

L’offerta espositiva della serata comprende inoltre, ai Palazzi dell’Arte, “Estate contemporanea”, con “Sailing to Byzantium: 6 artists from New York” e la personale di Luca Giovagnoli “Summer Dream”, in un dialogo tra ricerca artistica internazionale e produzione contemporanea legata al territorio.

Al Fellini Museum – Palazzo del Fulgor è possibile visitare “Carlo Zauli. Sensualità della forma”, mostra dedicata alla ceramica del Novecento, insieme a “Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele”. Sempre al Palazzo del Fulgor trovano spazio “Rimini Express: volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita”, mostra fotografica di Pasquale Bove, e “inVisibili. Le Pioniere del Cinema”. Al Museo della Città prosegue inoltre “Il codice della Passione, Bellini e Mantegna allo specchio”, mostra dossier dedicata a due capolavori del Rinascimento italiano.

Il programma dedicato all’arte e alla scoperta della città comprende anche “Una notte al museo: Eutyches e i mosaici di età imperiale”, esperienza alla Domus del Chirurgo che conduce i visitatori all’interno della casa appartenuta a Eutyches, il medico vissuto nel II secolo d.C. La prenotazione è obbligatoria; informazioni presso VisitRimini, corso d’Augusto 152, al numero 0541 53399.

Alle 21.15 è prevista inoltre la visita guidata a Castel Sismondo, per conoscere il Fellini Museum e il percorso dedicato al regista riminese. L’appuntamento si tiene ogni mercoledì con partenza dal museo in piazza Malatesta.

Tra le possibilità per chi vuole approfondire la storia cittadina c’è anche il Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, ciclo di visite guidate estive a cura di Visit Rimini dedicato alla storia, all’arte e alla cultura che hanno contribuito a costruire l’identità della città. Informazioni al numero 0541 51441 e sul sito di Visit Rimini. Con “Rimini nascosta”, a cura di Arte e Musei Italia, viene invece proposto un itinerario guidato serale alla ricerca di luoghi e storie meno conosciuti, lontani dall’immaginario più consueto della città. Informazioni all’indirizzo [email protected].

Rimini Shopping Night passa anche dalla tavola. Al Mercato coperto di via Castelfidardo 15 torna “La Magnèda”, cena durante la quale gli operatori del mercato preparano e servono dal vivo pietanze realizzate con i propri prodotti. La proposta gastronomica è accompagnata da intrattenimento musicale, trasformando gli spazi del mercato in uno dei punti di ritrovo della serata.

Per chi preferisce dedicarsi all’attività fisica, al Ponte di Tiberio prosegue Fluxo Summer, la palestra all’aria aperta che permette di scegliere tra diverse discipline con lezioni condotte da istruttori professionisti. Le attività si svolgono dal lunedì al giovedì e propongono un ampio ventaglio di allenamenti. Informazioni al numero 347 1224480 e sul sito di Fluxo Movement.

Non mancano infine i mercatini, altra presenza ormai consolidata dei mercoledì estivi riminesi. In piazza Cavour torna “I ricordi in soffitta”, il mercatino dedicato ai bambini, mentre piazza Tre Martiri ospita “Artigiani al Centro by Night”, mostra mercato serale dedicata all’artigianato handmade.