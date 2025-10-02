Centro Storico Rimini: nuova data saltata per la Ztl, residenti in rivolta

Il Comitato: "7.000 accessi abusivi in due mesi senza sanzioni"

Nuovo rinvio per l’attivazione della Ztl nel Centro Storico di Rimini. A denunciare lo stallo è il Comitato Rione Clodio - via Ducale, che ricorda come l’avvio fosse stato annunciato per il 1° ottobre, dopo un pre-esercizio di tre mesi, ben oltre il periodo minimo previsto dalla normativa.

Secondo i residenti, in questo arco di tempo non sarebbero nemmeno partite le cosiddette “lettere di cortesia” rivolte a chi ha superato i varchi senza permesso: “Dal 1° luglio l’assessorato non è stato in grado di spedire queste comunicazioni, nonostante i 7.000 accessi impropri registrati in due mesi”, scrivono in una nota. Il dato, sottolineano, potrebbe corrispondere a un numero ancora più alto di violazioni se le stesse targhe hanno transitato più volte.

Il Comitato definisce l’ennesimo rinvio “la prova di una gestione approssimativa e disorganizzata”, denunciando gravi inefficienze dell’assessorato alla viabilità e ribadendo le conseguenze negative sul fronte di traffico, rumore e inquinamento.

I residenti chiedono da tempo non solo l’attivazione dei varchi elettronici, ma anche una revisione degli orari di accesso e un monitoraggio costante dei flussi veicolari. Infine, ricordano le promesse fatte dal sindaco già nell’agosto 2022, quando aveva assicurato che la Ztl sarebbe stata attivata “a breve” garantendo maggiore tranquillità, soprattutto nelle ore notturne: “Le sue parole sono affidabili o solo parole al vento?”, concludono polemicamente.