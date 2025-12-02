Centro storico “sotto assedio”: la nota di Fratelli d’Italia

Il partito denuncia l’immobilismo dell’amministrazione e chiede un immediato potenziamento della Polizia Municipale

Dopo i recenti fatti di cronaca, due spaccate nel giro di 48 ore in centro a Rimini, Fratelli d'Italia interviene con una nota stampa a firma Alessandro Pierotti e Sara Borghesi del Dipartiento Sicurezza, per commentare l'accaduto.

Nel rimarcare "l'immobilismo dell'Amministrazione comunale" ribadiscono "la necessità di potenziare immediatamente la Polizia Municipale"

La nota stampa di Fratelli d'Italia Rimini

Rimini : nelle ultime 48 ore altre due spaccate: un negozio lungo il Corso e una gastronomia a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto. È ormai evidente che il Centro Storico sia sotto assedio da oltre un anno.

L’immobilismo dell’amministrazione comunale è diventato imperdonabile. Proprio oggi Rimini scivola al 51° posto nella classifica sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore. È grottesco continuare a scaricare responsabilità sul Governo centrale quando è il Governo cittadino che deve applicare le leggi nazionali e garantire sicurezza. Il Sindaco è il primo responsabile della tutela dei cittadini.

Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di potenziare immediatamente la Polizia Municipale: più assunzioni, più agenti in strada, uffici finalmente liberati per restituire presenza e controllo sul territorio. Oggi abbiamo uffici pieni e strade vuote: una situazione che non è più tollerabile.

Nei prossimi giorni, tramite i nostri consiglieri comunali, presenteremo una formale richiesta di accesso agli atti per verificare con precisione:

quanti agenti siano stati effettivamente assunti negli ultimi anni;

quanti risultino oggi in servizio operativo;

quali siano le mansioni assegnate;

e quali siano gli orari e i turni realmente coperti.

Solo con dati certi sarà possibile misurare l’efficacia dell’azione amministrativa e smascherare eventuali incongruenze tra ciò che viene annunciato e ciò che accade nelle nostre strade.

Invertite la rotta. È già troppo tardi.