Rimini, assalto notturno all'Emporio: ladri scatenati tra iPad, soldi e gourmet. È allarme sicurezza in centro

Notte di furti a Rimini: la banda della 'spaccata' non si ferma, tre colpi in tre giorni

Notte movimentata in centro storico a Rimini, dove due ladri hanno forzato la serranda dell’Emporio Gastronomico in via XX Settembre, sfondato la porta a vetri e rubato iPad, denaro per circa mille euro, vino e cibo pronto. A dare l’allarme è stato un operatore ecologico che ha notato la vetrina in frantumi. «Il danno maggiore è alla serranda e alla porta», spiega la titolare, che conta sulle immagini delle telecamere per individuare i responsabili.

Il colpo arriva dopo altri due episodi simili: poco prima era stato svaligiato il negozio d’abbigliamento Groove in corso d’Augusto; venerdì notte, invece, due malviventi avevano tentato la spaccata da Bologna Parrucchieri a Miramare, messi in fuga dall’allarme.

I tre episodi, in altrettanti giorni, riaccendono le polemiche sulla sicurezza in centro. Fratelli d’Italia attacca l’amministrazione comunale denunciando “immobilismo” e chiedendo il potenziamento immediato della Polizia municipale. Il partito annuncia un accesso agli atti per verificare organici, turni e reale presenza degli agenti sul territorio.