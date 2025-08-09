Cerasolo, inaugurata stazione ultra veloce di ricarica per mezzi elettrici

Dotata di due colonnine, la nuova stazione permette ricariche rapide

A Coriano entra in funzione una nuova stazione di ricarica ultra-veloce per veicoli elettrici. Il nuovo sito, inaugurato questa mattina dal sindaco Ugolini, la giunta, consiglieri ed esercenti, è stato realizzato a Cerasolo Ausa nel piazzale del Centro Commerciale 3C dalla rete Ewiva che conta in provincia 2 stazioni e, in regione, oltre 40 stazioni con più di 150 punti di ricarica ad alta potenza attivi.



Dotata di 2 infrastrutture di ricarica – o “colonnine” – da 150kW ciascuna, per un totale di 4 punti di ricarica (PoC) ad alta potenza, la nuova stazione di ricarica ha una configurazione che consente agli e-driver di effettuare ricariche rapide, affidabili e accessibili anche a chi si trova di passaggio. La stazione, infatti, si inserisce in un contesto strategico, facilmente accessibile e ben servito da attività commerciali e servizi nelle vicinanze. Questo rende l’attesa per la ricarica un’occasione utile, permettendo di ottimizzare il tempo con commissioni, spesa o momenti di pausa. Il sito è inoltre collocato in prossimità della SS.72, un’arteria stradale che collega Rimini e il litorale con San Marino, rappresentando così una tappa ideale anche per chi è in transito lungo questo importante collegamento.



“La nuova stazione di ricarica di Cerasolo Ausa - commentano il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – è collocata in un centro commerciale che dispone di un’ampia scelta di negozi e di uffici, compresi un centro polivalente comunale e un ufficio postale molto frequentato dai residente e da persone di passaggio A corredo di questo intervento, l’amministrazione è intervenuta con l’asfaltatura dell’intero piazzale, il rifacimento della segnaletica e con un nuovo impianto di illuminazione. Dopo l’installazione a primavera di una stazione di ricarica per E-bike nella pizza del municipio, proseguiamo nella estensione delle infrastrutture ecologiche del territorio”.



Continua l’espansione della rete Ewiva in Emilia-Romagna: confermando l’impegno della joint venture tra Enel X e Gruppo Volkswagen nel portare soluzioni di ricarica ad alta potenza in prossimità di aree strategiche per residenti e viaggiatori.



“Con l’attivazione della stazione di Coriano, Ewiva continua a rafforzare la propria presenza in Emilia-Romagna, una regione strategica per lo sviluppo della mobilità elettrica. Questo nuovo sito rappresenta un altro tassello della nostra visione: costruire una rete capillare, affidabile e alimentata al 100% da energia rinnovabile – ha dichiarato Daniela Biscarini, CEO di Ewiva –. Vogliamo rendere la mobilità elettrica un’opzione concreta per tutti, offrendo soluzioni di ricarica ultra-veloci nei luoghi in cui le persone vivono, lavorano o viaggiano.”



Come di consueto per Ewiva, anche il sito di Coriano è dotato di sistema di pagamento contactless, compatibile con carte di credito, debito e prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay, Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. È inoltre possibile pagare tramite app o carta RFID di uno degli oltre 100 fornitori di servizi di ricarica (Mobility Service Provider) interoperabili con la rete Ewiva, oppure utilizzare la funzionalità Plug&Charge, che consente al veicolo di dialogare direttamente con la colonnina per un’esperienza di ricarica immediata e senza autenticazioni manuali.



