Cerasolo ricorda don Romano Migani a dieci anni dalla scomparsa

Messa, testimonianze e una targa commemorativa per lo storico parroco, che ha accompagnato generazioni di giovani e famiglie della comunità

I campeggi con i ragazzi, le famiglie accompagnate negli anni e i legami costruiti dentro e fuori la parrocchia. A dieci anni dalla scomparsa, Cerasolo ha ricordato don Romano Migani con una giornata di commemorazione che domenica 25 ottobre ha riunito la comunità nel segno della gratitudine.

La giornata si è aperta con la celebrazione della messa, alla presenza del vescovo emerito di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, dell'attuale parroco don Renzo Gradara e del sindaco di Coriano Gianluca Ugolini. È seguita la scoperta di una targa commemorativa, poi il pranzo comunitario e un pomeriggio dedicato a testimonianze, ricordi e filmati. Don Romano è stato per Cerasolo molto più di un sacerdote. Nel corso degli anni ha accompagnato la crescita di intere generazioni, dedicando particolare attenzione ai giovani e alla vita della comunità. Tra le esperienze rimaste nella memoria ci sono i campeggi organizzati per i ragazzi, occasioni di amicizia e condivisione che hanno contribuito a trasmettere il valore della responsabilità e dello stare insieme.

«Don Romano Migani ha rappresentato per Cerasolo molto più di una guida spirituale: è stato un punto di riferimento per intere generazioni, capace di accompagnare la crescita dei giovani e di costruire legami profondi all'interno della comunità», ha dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini. La targa scoperta durante la commemorazione custodisce il ricordo di un sacerdote che ha lasciato un segno nella storia della frazione. Un legame che, a dieci anni dalla sua scomparsa, continua a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto e nelle esperienze condivise.