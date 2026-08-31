Cerasolo ricorda il partigiano Aristodemo Ciavatti

Il giovane partigiano della 29esima Brigata Gap fu fucilato dai nazisti il 3 settembre 1944, a pochi giorni dalla Liberazione di Rimini

Si terrà il 3 settembre a Cerasolo la commemorazione di Aristodemo Ciavatti, il giovane partigiano della 29esima Brigata Gap fucilato dagli occupanti nazisti il 3 settembre 1944, a soli diciotto giorni dalla Liberazione di Rimini.

La cerimonia, organizzata dalla sezione di Coriano dell’ANPI, vedrà la partecipazione della famiglia Ciavatti, dell’ANPI provinciale e delle autorità municipali. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ciavatti, insieme al fratello Mario e ad altri partigiani, aveva preso parte ad azioni di guerriglia e sabotaggio contro gli occupanti. Fu arrestato dopo uno scontro a fuoco nel quale era rimasto ucciso un maresciallo tedesco. Nella casa della famiglia furono inoltre trovati materiali di propaganda antifascista. Nonostante l’intercessione del parroco di Cerasolo, che permise la liberazione della madre e della fidanzata del fratello Libero, Aristodemo fu condannato a morte e fucilato. Il suo nome è oggi ricordato sulla lapide del Monumento ai Caduti nella principale piazza di Rimini.