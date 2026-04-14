Cercasi attori e comparse: a Rimini si gira una nuova commedia romantica

Casting aperti a Santarcangelo: ecco come partecipare

Casting aperti in provincia di Rimini per il film “La mia storia con te”, diretto da Angelo Frezza. La produzione Lupa Film Srl ha annunciato l’avvio delle selezioni per figurazioni e piccoli ruoli.

Le audizioni si terranno mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso il Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”, in via Severino Ferrari 2 a Santarcangelo di Romagna. Nel cast figurano, tra gli altri, Samuele Sbrighi, Piero Maggiò, Maria Guerriero, Antonio Catania, Maurizio Battista, Luca Nobili e l’attrice internazionale di Beautiful Katherine Kelly Lang.

Le riprese inizieranno a partire dal 27 aprile e si svolgeranno tra Rimini, Ravenna, Viserba e le aree limitrofe. Il film racconta la storia di Sofia Leone, celebre attrice italiana che arriva a Fiabilandia per girare una nuova serie televisiva. Durante le riprese nasce una relazione con Adrian, keeper dello zoo, destinata però a scontrarsi con l’opposizione del manager Diego, disposto a tutto pur di controllarne la carriera.

La produzione è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 70 anni, oltre a studenti e appassionati di recitazione. Sono previsti anche piccoli ruoli, con dettagli che verranno comunicati in fase di selezione. In particolare, si cercano figurazioni per ambientazioni in hotel, visitatori di tutte le età per le scene girate tra Fiabilandia e lo Zoo Safari Ravenna e un pubblico partecipe per le sequenze finali.

Per candidarsi è necessario inviare via email due fotografie recenti, una in primo piano e una a figura intera, insieme a una breve presentazione con dati anagrafici completi, incluso il Comune di residenza. È possibile allegare anche un curriculum artistico e un recapito telefonico.

Per informazioni e candidature:

[email protected]

WhatsApp: 329.0118144