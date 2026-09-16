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Certificati medici falsi per evitare i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, perquisizioni anche a Rimini

La Polizia sta eseguendo perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di oltre venti medici in nove città

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
16 settembre 2026 08:26
Certificati medici falsi per evitare i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, perquisizioni anche a Rimini -
Provincia di Rimini
Cronaca
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La polizia, con lo Sco di Roma e la squadra Mobile di Ravenna, sta eseguendo più decreti di perquisizione - locale, personale e informatica - emessi dalla Procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei Cpr Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Come riferisce Ansa, destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre venti professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta che mesi addietro aveva portato ad analoghe perquisizioni, su delega della Pm Angela Scorza, a carico di otto medici all'epoca tutti in servizio al reparto delle Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Per tre di loro era scattata, su ordinanza della Gip Federica Lipovscek, l'interdizione dalla professione per 10 mesi. Per gli altri il divieto di occuparsi di certificati per i Cpr.

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