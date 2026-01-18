Cervia, il sindaco Missiroli resta libero: respinta la richiesta di arresto

Il Tribunale della Libertà respinge la richiesta di arresto per il sindaco

Il Tribunale della Libertà ha respinto la richiesta della Procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per presunti maltrattamenti alla moglie. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 45 giorni.

Missiroli resta indagato a piede libero. Il suo legale, avvocato Ermanno Cicognani, parla di un esito che, se confermato, rafforzerebbe la credibilità del primo cittadino, che ha sempre respinto le accuse. Secondo la difesa, l’assenza di misure cautelari, anche sul fronte del rapporto con i figli, sarebbe un segnale rilevante.

L’inchiesta è nata dopo l’accesso della moglie al pronto soccorso di Ravenna nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. La Procura aveva chiesto il carcere, richiesta già rigettata dal gip e ora nuovamente respinta. Le indagini proseguono con l’acquisizione di testimonianze.

Le motivazioni dei giudici saranno decisive anche sul piano politico: Missiroli ha tempo fino al 26 gennaio per decidere se ritirare o meno le dimissioni rassegnate a inizio mese.