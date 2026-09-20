Cervia, l'Ironman ha i suoi re e regina: trionfano Löbner e Christen

Il tedesco vince la nona edizione in 8 ore, 5 minuti e 20 secondi. Tra le donne successo per Jacki Christen in 9 ore, 40 minuti e 50 secondi. Un evento che in totale ha richiamato 6500 atleti

Quando il sole era ancora basso sull'Adriatico, la spiaggia di Cervia si è riempita di atleti pronti ad affrontare una delle prove più dure del triathlon. Alle di ieri 7.30 è partita la nona edizione dell'Ironman Italy Emilia Romagna, una giornata di sport che ha portato migliaia di persone lungo il percorso e che ha visto trionfare il tedesco Niklas Löbner tra gli uomini e Jacki Christen tra le donne.

Löbner ha completato la lunga distanza in 8 ore, 5 minuti e 20 secondi, precedendo sul traguardo Matej Jukik e Alexander Wouters. Una prestazione arrivata al termine di una gara che ha messo gli atleti davanti a 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e infine 42,2 chilometri di corsa. Al femminile, invece, il successo è andato a Jacki Christen, arrivata al traguardo dopo 9 ore, 40 minuti e 50 secondi. Alle sue spalle si sono piazzate Lotte Bakx e Toinette del Castello. (

La gara ha preso il via dalla spiaggia di Cervia, con la frazione di nuoto nelle acque dell'Adriatico. Poi il percorso ha portato i triatleti sulle strade della Romagna per la parte in bicicletta, attraversando anche la zona delle Saline di Cervia e proseguendo verso l'entroterra fino a Bertinoro. L'ultima fatica è stata invece la maratona, con il percorso di corsa tra Cervia e Milano Marittima e l'arrivo al Fantini Club.

La partenza, accompagnata dalle prime luci dell'alba, è stata uno dei momenti più spettacolari della giornata. Gli atleti si sono lanciati verso il mare davanti agli spettatori arrivati sulla spiaggia per assistere all'inizio della prova. Prima del via, l'edizione 2026 è stata aperta dalle note dell'Inno di Mameli e dedicata ad Alex Zanardi, alla presenza delle autorità civili e militari e del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. La nona edizione ha confermato anche la dimensione internazionale della manifestazione. Il programma complessivo di Ironman Emilia-Romagna, che comprende anche le gare 70.3 e 5150, ha richiamato a Cervia oltre 6.500 atleti provenienti da tutto il mondo, con circa il 70% dei partecipanti dall'estero. Per Cervia si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo. Dal debutto italiano del 2017, la città è diventata il punto di riferimento per la gara di lunga distanza, trasformando per un'intera giornata strade, lungomare e territorio circostante in un unico grande percorso di gara. Anche quest'anno, dietro ai concorrenti, ci sono stati familiari, accompagnatori e spettatori arrivati in Romagna per seguire la sfida.



Ma le gare non sono finite: oggi si corre ancora: sulle distanze 70.3, mezzo Ironaman, alle 11 e 51.50, Olimpico no Draf, alle 12.30