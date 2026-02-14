Cervia si rialza dopo la coppa: espugnato Diegaro 5-2

Anticipo del girone B di Promozione chiuso da tre gol in dieci minuti

Diegaro - Cervia 2-5

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio (1' st Pasini), Scarponi, Baldinini, Donati (31' st Tamburini), Mazzuoli, Guarino, Casalboni (33' st Maiolani), Bonandi (14' st Hassler), Ensini (1' st Savelli). A disp.: Stella, Giacalone, Fiumi, Giorgini. All.: Bonacci.

CERVIA: Fusconi, Di Gilio (25' st B.Merloni), A.Mazzarini (45' pt Bullini), Asllani, Vesi, Maltoni, Masciullo (39' st Marangoni), L.Merloni (40' pt Ndreu), Melandri, Drudi (3' pt F.Mazzarini), Valdinoci. A disp.: Borrillo, Groppi, Zoffoli. All.: Bernacci.

ARBITRO: Tagliata di Ferrara.

RETI; 2' pt e 9' st Masciullo, 7' pt Valdinoci, 10' pt Melandri, 16' st Maltoni, 26' st Donati, 30' st Scarponi (rig.)

AMMONITI: Melandri, Soumahin, Valdinoci.

DIEGARO Continua la crisi del Diegaro, nonostante il cambio in panchina tra Giorgi e Bonacci. Il Cervia riscatta l'eliminazione in coppa con un perentorio 5-2 ed è secondo in attesa delle gare di Savignanese e Novafeltria, impegnati in casa con il pericolante Bellariva e sul difficile campo di Riccione. Per la capolista Misano partita casalinga con il San Pietro in Vincoli. La Stella attesa invece sul campo del Bagnacavallo.