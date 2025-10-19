Cervia United, Misano battuto e Savignanese nel mirino: tante emozioni nel girone D di Promozione

La Savignanese fermata sul pari dal San Pietro in Vincoli. Stella, pari 2-2 con la Reno. Bellariva rimontato 2-1 dal Bakia, vince il Gambettola

a cura di Riccardo Giannini

Dopo aver fermato il Misano, il San Pietro in Vincoli riesce a bloccare anche la capolista Savignanese, che si accontenta del pari per 1-1. La squadra allenata da Zagnoli guadagna in vetta sul Misano, che scivola a -4 al terzo posto in classifica, a causa della sconfitta nello scontro diretto con il Cervia, subendo il sorpasso dai rivali, nuova seconda forza del campionato a -3 dalla vetta. Il Novafeltria riposa, la Stella non ne approfitta, ma esce con un buon punto sul campo del Reno, 2-2 il risultato finale con le reti di Greppi e Del Prete. Brutta caduta per il Bellariva in casa del Bakia: i ragazzi di Denis Morolli chiudono il primo tempo in vantaggio con gol di Rattini, ma subiscono nel finale le reti di Ugone e Bravaccini in quattro minuti, dall'80 all'84'. Sorride invece il Riccione che dà importanti segnali di risveglio: dopo aver battuto il Misano in coppa, la squadra biancoazzurra si ripete superando il Citivella, grazie al gol di Alex Ambrosini e Pasolini, i due bomber della rosa, con l'ex Cervia entrato a partita in corso. Vola il Roncofreddo, che batte 4-0 il fanalino di coda Classe. Segnano due doppiette a testa gli attaccanti Collini e Vivo, qualche anno fa protagonisti in questo girone con il Novafeltria. Altro colpo in trasferta: Gessi e Loreto regalano al Gambettola la vittoria sul campo del Bagnacavallo.

Misano - Cervia 0-1



MISANO: Orsini, Laro (40' st Cesarini), Bacchiocchi, Cecci, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Alvisi (26' st Maltoni), Camara, Simoncelli, Pecci. A disp.: Conti, Cantelli, Gudenzoni, Tamai, D’Adamo Sandri, Lampani, Piersimoni. All.: Muratori.



CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, N.Maltoni, Mazzotti, Vesi, Drudi, Di Gilio, L.Merloni, Valdinoci, Melandri (29' st Rakaj), Masciullo (45' st Gazzoni). A disp.: Rizzi, Marangoni, Merloni B., Mazzarini F., Biondi, Ndreu, Aruta. All.: Montanari.



ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 16' st Merloni.

AMMONITI: Cecci, Merloni, Montanari.



Savignanese - Spiv 1-1



SAVIGNANESE: Zannoni, Possenti, Mazza, Magnani (18' st Guidi), Tisselli, Lombardi, Altieri, Nicolini, Angeli, Gravina, Paganini (18' pt Bullini, 36' st Protti). A disp.: Morelli, Alberighi, Scarponi, Pianini, Ridolfi, Bernardi. All.: Zagnoli.



SPIV: Baldassarri, Borgini (30' st Castagnoli), Agostini (17' st Cozzino), Zoffoli (20' st Gambini), Zoli, Boschi, Montanari Gatti, Lombardi, Montemaggi (42' st Otoe), Casadio, Lorenzi (7' st Luzi). A disp.: Santillo, Gollinucci, Maretti, Tombetti. All.: Biserni.



ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 23' pt Lombardi, 36' pt Angeli.

AMMONITI: Gravina, Nicolini, Altieri, Bullini, Agostini, Cozzino, Lombardi.



Riccione - Civitella 2-0



RICCIONE: Barbanti (42' st Crescentini), Difino (15' st Protti), Giunchi, Manfroni, Sottile, Mussoni, Gabriele, Tonini, Ambrosini (24' st Pasolini), Pierri (47' st Polverelli), Bellavista (19' st Cremonini). A disp.: Fraternali, Labudiak, Greco, Groppi. All.: Mugellesi.



CIVITELLA: Olivucci, Giulianini (31' st Gregori), Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi, Tshomi (39' st Bastianelli), Nannetti (19' st Monti), Bara (41' st Lucarelli), Rabiti, De Pascalis (30' st Barducci). A disp.: Ballestri, Shotwell, Biondini, Mazzoni. All.: Gardini.



ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI: 27' pt Ambrosini, 35' st Pasolini.

AMMONITI: Pierri, Bergamaschi, Facciani, De Pascalis.



Reno - Stella 2-2



RENO: Golinucci, Lizambri (38' st Patti), Massa (1' st Muratori), Podo, Alberi, Corrado, Kema, Giordano, Quarta (27' st Taddei), Ponticelli, Andrini (20' st Sow). A disp.: Lenzi, Bazzocchi, Bagnolini, Lymadou. All.: Benedetti.



STELLA: Temeroli, Maioli, Betti (25' st Del Prete), Alvisi (19' st Guidomei), Gabrielli, Tani (8' st Cicchetti), Marconi, Fantini (21' st Ulloa Brito), Greppi (38' st Bacchini), Pigozzi, Marchini. A disp.: Ferri, Celli, Berardi, D'Achille. All.: Bianchi.



ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 15' pt Greppi, 6' st Ponticelli, 9' st Alberi (rig.), 30' st Del Prete.

AMMONITI: Giordano, Podo, Quarta, Betti.



Bakia - Bellariva 2-1



BAKIA: Hysa, Ugone, Bandieri (19' st Polini), Fiaschini, Foschi, Canarecci (31' st Qatja), Guagneli (31' st Ronchi), Vitalino, Lorenzini (25' st Bravaccini), Toromani (15' st Giunchi), Nava. A disp.: Giustore, Baroni, Quadrelli, Grassi. All.: Durante.



BELLARIVA: Starna, Fini (20' st Zighetti), F.Ronci (41' st Russo), Medi, Pauri, Tonini, Piastra, Morolli (41' st Zamagni), Rattini (18' st Gennari), Marchionna (25' st S.Ronci), Bargelli. A disp.: Fontana, Magrotti, Cruz, Berlini. All.: D.Morolli.



ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 46' pt Rattini, 35' st Ugone, 39' st Bravaccini.

AMMONITI: Marchionna, Morolli, Giunchi, Zamagni.

Altre gare

Classe - Roncofreddo 0-4 (27' pt Collini, 30' pt rig. Vivo, 43' pt Vivo, 2' st Collini).

Bagnacavallo - Gambettola 1-2 (19' st Gessi, 25' st Camara, 45' st Loreto)

Anticipo: Diegaro - Bellaria Igea Marina 3-1

Riposa: Novafeltria

Classifica

Savignanese 20, Cervia United 17, Misano 16, Novafeltria e Stella 13; Bakia 12, Roncofreddo, Diegaro e Gambettola 11, Riccione 10, Reno e Spiv 9; Bellaria, Bellariva, Civitella, Bagnacavallo 6; Classe 1.