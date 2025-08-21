Cesare Picco a Villa Franceschi: parole e musica in anteprima del leggendario Köln Concert

Sabato 23 agosto il pianista dialoga con il pubblico prima del concerto all’alba sulla spiaggia di Riccione

Un appuntamento esclusivo che unisce musica e racconto, sabato 23 agosto alle ore 18:30, la splendida Villa Franceschi, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Riccione, ospita il grande pianista e compositore Cesare Picco per una serata speciale pensata in accordo con il curatore della rassegna Simone Bruscia: l’anteprima del concerto che l’artista terrà all’alba del giorno successivo sulla spiaggia, con l’esecuzione integrale del leggendario “The Köln Concert” di Keith Jarrett.

In dialogo con il pubblico e al pianoforte, Picco offrirà un percorso di parole e musica per raccontare le suggestioni di un capolavoro che ha cambiato la storia del jazz e che quest’anno celebra i cinquant’anni dalla sua prima esecuzione.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’incontro con un interprete capace di fondere poesia ed intensità, anticipando la magia che illuminerà l’alba di Riccione.





Una cornice d’arte: la mostra “Bravo Jazz Riccione”





L’appuntamento si svolge all’interno di Villa Franceschi, che in queste settimane ospita la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80”.

Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione musicale Gaspare Tirincanti, la mostra – ideata da Giorgio Conti con fotografie di Flavio Marchetti – restituisce attraverso scatti in bianco e nero la stagione irripetibile del Blue Note Arci Jazz Club, quando Riccione divenne punto di riferimento per il jazz internazionale.

In occasione dell’incontro con Cesare Picco, la mostra aprirà eccezionalmente alle ore 18:30.





Cesare Picco





Pianista, compositore e improvvisatore, Cesare Picco attraversa da sempre generi e linguaggi, dal barocco al jazz fino alla musica elettronica. Dal 1986 si esibisce nei più prestigiosi festival e teatri del mondo (Tokyo Jazz Festival, Abu Dhabi Festival, Lucca Summer Festival, Delhi Jazz Festival). Ha collaborato con artisti come Naseer Shamma, Giovanni Sollima, Luciano Ligabue, Giorgia, Samuele Bersani e, in ambito teatrale, con Fabrizio Gifuni, Gioele Dix, Alessandro Baricco.

Creatore di esperienze uniche come “Blind Date – Concerto al buio” (2009), ha pubblicato nel 2019 il romanzo “Sebastian” (Rizzoli), dedicato a J.S. Bach. Il suo ultimo album è “Sky Tales” (Decca Records).





