Cescot 2026: al via i nuovi corsi per baristi e figure chiave aziendali

Due linee formative, Beverage 2.0 e Formazione Strategica, per preparare professionisti del food & beverage e figure operative nelle imprese moderne

Il 2026 si apre con una nuova proposta formativa Cescot che guarda al futuro del lavoro nei settori food & beverage e dell’organizzazione aziendale. Sono due le linee di formazione: Beverage 2.0, dedicata ai professionisti del bar di domani, e Formazione Strategica per chi fa funzionare le aziende, rivolta a chi desidera specializzarsi nei ruoli chiave delle imprese moderne.

Il mondo del bar sta vivendo una profonda trasformazione: crescono i cocktail analcolici e low alcol, aumenta l’attenzione per ingredienti naturali e sostenibili e la latte art diventa sempre più centrale nell’esperienza al banco. Per rispondere a queste nuove esigenze prende forma Beverage 2.0. A febbraio parte il corso Barman, un percorso completo per imparare tecniche di mixology, preparazione di bevande calde e fredde, realizzazione di decorazioni d’impatto, uso delle attrezzature professionali, merceologia e servizio al cliente, ideale per entrare o crescere nel mondo dei pubblici esercizi. A marzo 2026 è in programma Caffetteria e basi di Latte Art, percorso pratico per specializzarsi nella caffetteria di qualità, imparando estrazioni, montatura del latte anche vegetale, decorazioni artistiche e creazione di bevande creative, con un’attenzione particolare all’equilibrio dei sapori, all’estetica e alla gestione dei costi, per distinguersi in un settore sempre più orientato all’esperienza del cliente.

Completa l’area Beverage il corso SAB – Somministrazione e vendita di alimenti e bevande, obbligatorio per avviare e gestire attività come bar, ristoranti e negozi alimentari. Il percorso rilascia l’abilitazione prevista dalla normativa regionale.

Oltre a Beverage 2.0 c’è l’area “Formazione Strategica per chi fa funzionare le aziende”, dedicata ai ruoli chiave che tengono insieme persone, processi e tecnologie. In un mercato sempre più digitalizzato, in cui la quasi totalità delle imprese utilizza software gestionali e piattaforme di prenotazione, Cescot propone tre percorsi professionalizzanti pensati per formare figure amministrative e di front office sempre più richieste.

Il corso Contabilità Generale, in partenza a marzo, forma professionisti in grado di gestire l’intera contabilità aziendale attraverso il software Passepartout; a febbraio partirà Paghe e Contributi, percorso dedicato alla gestione del personale con l’uso del software professionale GIS Paghe. Il corso consente di imparare a elaborare buste paga, calcolare contributi e gestire tutti gli adempimenti obbligatori, attraverso esercitazioni pratiche su casi reali. Completa l’offerta il corso “la gestione della reception nelle strutture turistiche” in partenza a gennaio, che sviluppa competenze operative, comunicative e strategiche per la gestione delle prenotazioni, del check-in e del check-out, l’uso dei portali online, la tariffazione dinamica e le basi del revenue management.

Per le persone disoccupate, al termine dei percorsi è previsto l’accesso ai servizi di Cescot Lavoro, con supporto personalizzato nella redazione del curriculum, segnalazione alle aziende del territorio e attivazione di tirocini formativi per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.