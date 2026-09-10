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Cescot Rimini, in autunno nuovi corsi per cambiare e aggiornare le competenze

Dall’italiano alle competenze digitali, dal food & beverage alle professioni d’ufficio: percorsi pratici rivolti a chi cerca lavoro e a chi vuole riqualificarsi

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
10 settembre 2026 13:32
Cescot Rimini, in autunno nuovi corsi per cambiare e aggiornare le competenze - Corsi di formazione Professionale al Cescot di Rimini
Corsi di formazione Professionale al Cescot di Rimini
Rimini
Attualità
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Non esiste un’unica strada per rimettersi in gioco, trovare un lavoro, cambiare professione o semplicemente diventare più preparati. A volte si parte da una lingua da imparare, altre da un software da conoscere meglio, da una tecnica professionale da aggiornare o da competenze completamente nuove da acquisire.

È proprio su questa idea di formazione come strumento concreto per affrontare il cambiamento che Cescot Rimini costruisce la nuova proposta formativa dell’autunno: un’offerta articolata che attraversa ambiti molto diversi, ma con un obiettivo comune, quello di trasformare la formazione in competenze realmente utilizzabili nella vita e nel lavoro.

Quattro le direttrici principali: lingua italiana, competenze digitali, Food & Beverage e professioni d’ufficio. Percorsi pensati per pubblici diversi, da chi cerca una prima opportunità professionale a chi è già occupato e vuole aggiornarsi, con un approccio fortemente orientato alla pratica.

Italiano: la lingua per diventare più autonomi. Tra le proposte ci sono i percorsi gratuiti di italiano (livello A1 o A2), rivolti a cittadini stranieri che vogliono migliorare la conoscenza della lingua e acquisire maggiore autonomia nella vita quotidiana e lavorativa.

Competenze digitali. Non basta esserci, bisogna saperlo fare. Essere online non significa automaticamente saper comunicare. I percorsi dedicati al digitale affrontano strumenti e strategie per utilizzare in modo professionale social media e piattaforme online. Tra le proposte Instagram Pro Academy e i corsi dedicati a OTA e Booking, Travel Design e Social media marketing e intelligenza artificiale, con percorsi specifici per strutture ricettive.

Food & beverage. La formazione si mette in pratica. Caffetteria, latte art, beverage, panificazione, pizza, focacce, sfoglia e pasta fresca. Sono alcuni degli ambiti dei nuovi percorsi dedicati alla ristorazione. Corsi pensati per chi già lavora nel settore e vuole aggiornarsi, ma anche per chi desidera acquisire nuove competenze professionali, lavorando direttamente con tecniche e strumenti del mestiere.

Professioni d’ufficio. L’ufficio è cambiato: amministrazione, contabilità e gestione richiedono oggi nuove competenze, dai software ai gestionali, fino alle capacità organizzative. I percorsi Cescot puntano quindi su strumenti concreti ed esercitazioni legate alle situazioni reali di lavoro, nell’ambito buste paga, contabilità generale e software gestionali, la gestione della reception nelle strutture ricettive.

“La formazione oggi non può limitarsi a trasferire nozioni – sottolinea Cescot Rimini –. Deve aiutare le persone ad acquisire competenze che possano essere utilizzate concretamente, per entrare nel mondo del lavoro, cambiare percorso o rimanere aggiornati. Un approccio comune ai diversi percorsi sono: esercitazioni, casi concreti, strumenti realmente utilizzati nel lavoro e docenti professionisti, con l’obiettivo di trasformare ciò che si impara in qualcosa che si sappia effettivamente fare”.

Tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su www.cescot-rimini.com, alla mail, [email protected] o al telefonicamente allo 0541 441911.

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