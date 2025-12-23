Cescot Rimini lancia corsi strategici per amministrazione, HR e front office

Percorsi dedicati a disoccupati e giovani, con supporto per tirocini e inserimento lavorativo

Dietro il buon funzionamento di ogni azienda ci sono ruoli fondamentali che raramente finiscono sotto i riflettori, ma senza i quali nessun servizio potrebbe reggere. Sono le figure che tengono in ordine i numeri, coordinano le persone e gestiscono il rapporto diretto con clienti e utenti. Proprio a questi profili, sempre più richiesti e difficili da reperire, sono dedicati i nuovi percorsi di formazione strategica di Cescot Rimini.

Secondo dati nazionali, oltre due imprese su tre segnalano difficoltà nel trovare profili amministrativi, HR e di front office adeguatamente preparati e con competenze digitali. Un divario che cresce in un contesto in cui il mercato dei software gestionali in Italia supera i 22 miliardi di euro e in cui l’utilizzo quotidiano di ERP, software paghe, CRM e piattaforme di prenotazione coinvolge il 93% delle PMI e il 98% delle aziende medio-grandi.

È proprio per rispondere a questa esigenza che Cescot Rimini propone tre percorsi formativi dedicati a funzioni essenziali per il funzionamento di ogni organizzazione moderna, accomunati da una forte impronta pratica e dall’utilizzo di software professionali: amministrazione e contabilità, con l’uso di gestionali contabili e strumenti di rendicontazione; paghe e gestione del personale, attraverso software specialistici per l’elaborazione delle buste paga e degli adempimenti HR; front office e relazione con il pubblico, con sistemi di prenotazione, CRM e applicativi professionali di settore.

Nel dettaglio, il corso di Contabilità Generale, in partenza a gennaio 2026, forma professionisti in grado di gestire l’intera contabilità aziendale attraverso il software Passepartout, simulando un anno completo di attività. Il percorso approfondisce i principi della partita doppia, le normative civilistiche e fiscali e il controllo dei documenti contabili, ed è pensato per chi desidera lavorare negli studi professionali o negli uffici amministrativi aziendali.

In partenza anche Gestione della Reception nelle Strutture Turistiche. Il corso sviluppa le competenze operative, comunicative e strategiche della figura del receptionist, dall’accoglienza alla gestione delle prenotazioni, dal check-in al check-out, con l’utilizzo di software professionali di settore. Sono inoltre approfonditi i portali online, la tariffazione dinamica e le basi del revenue management, per rispondere alle esigenze delle strutture ricettive moderne.

A febbraio 2026 prenderà invece il via il corso di Paghe e Contributi, focalizzato sulla gestione del personale tramite il software professionale GIS Paghe. I partecipanti acquisiranno competenze operative nell’elaborazione delle buste paga, nel calcolo dei contributi previdenziali e fiscali e nella gestione degli adempimenti obbligatori, grazie a esercitazioni pratiche su casi reali.

Al termine dei corsi, le persone disoccupate potranno inoltre accedere gratuitamente ai servizi di Cescot Lavoro, che includono supporto personalizzato nella scrittura del curriculum, segnalazione alle aziende del territorio in cerca di personale e l’attivazione di tirocini formativi per favorire un rapido ingresso nel mondo del lavoro.