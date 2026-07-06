Cesena: alla Rocca Malatestiana torna il Quartolato Festival con sette serate di musica live

Dal 7 luglio al 29 agosto la sesta edizione della rassegna porta in città una line up trasversale tra reggae, rap, cantautorato e punk

Sette serate, una line up trasversale e una cornice unica: quella della Rocca Malatestiana di Cesena, che anche nell’estate 2026 ospita il Quartolato Festival, giunto alla sua 6ª edizione.



La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Quartolato Aps con la direzione artistica di Libero Cola e il patrocinio del Comune di Cesena, conferma la propria identità: portare nel cuore della città una proposta musicale ampia, contemporanea e popolare, capace di parlare a pubblici diversi. Un percorso tra generi, linguaggi e generazioni: dalla musica strumentale internazionale al reggae, dal cantautorato al rap, dallo ska-punk all’energia delle scene indipendenti.



Si parte martedì 7 luglio con LA LOM, acronimo di The Los Angeles League of Musicians. Il trio californiano porterà alla Rocca un live strumentale sospeso tra cumbia, chicha peruviana, soul, surf music e suggestioni latine.



Il secondo appuntamento è sabato 25 luglio con Shandon + Etta. Gli Shandon, storica formazione ska-punk italiana, arrivano a Cesena con l’energia di una band che ha attraversato trent’anni di scena alternativa. Ad aprire la serata sarà Etta, voce giovane e diretta tra rock, pop e attitudine punk.



Giovedì 30 luglio sarà la volta di Andrea Cerrato, cantautore e creator tra i più seguiti della nuova scena italiana. Il suo concerto porterà alla Rocca canzoni, racconto, ironia e partecipazione del pubblico.



Il giorno successivo, venerdì 31 luglio, spazio a Ele A + Tära. Ele A, tra le voci più interessanti del nuovo rap italiano, porterà a Cesena una scrittura personale e ben radicata nella realtà. Insieme a lei Tära, per una serata dedicata alle nuove traiettorie della musica urbana.



Dopo la pausa di Ferragosto, il festival riparte domenica 23 agosto con Alborosie & Shengen Clan. L’artista siciliano, riferimento del reggae internazionale, porterà alla Rocca radici, dub, dancehall e una potenza sonora capace di parlare a pubblici diversi.



Lunedì 24 agosto arriverà a Cesena Motta, uno dei cantautori più importanti della scena italiana contemporanea che tenne a battesimo la rassegna sei anni fa. Un artista che unisce intensità, scrittura e presenza scenica, estremamente legato alla Romagna e a Cesena in particolare.



Gran finale sabato 29 agosto con Bull Brigade + Plakkaggio. Una chiusura ad alta intensità, tra punk rock, strada, appartenenza e partecipazione collettiva.



“Quartolato Festival nasce per valorizzare la Rocca Malatestiana e restituirle pienamente il suo ruolo di quarto lato di Piazza del Popolo – dichiara Libero Cola, direttore artistico del festival –. È nato in un momento difficilissimo, come risposta alla crisi del sistema culturale e dell’intrattenimento musicale durante la pandemia da Covid. Da lì siamo partiti: dalla necessità di ricostruire spazi, occasioni, pubblico e fiducia attorno alla musica dal vivo. Arrivare alla sesta edizione significa avere dato continuità a quell’intuizione, costruendo una proposta riconoscibile, accessibile e radicata nella città”.



Con questa nuova edizione, Quartolato Aps conferma il proprio impegno nella costruzione di un festival capace di unire cultura, musica dal vivo e partecipazione, valorizzando uno dei luoghi più importanti dell’identità cesenate.



Per agevolare l’accesso alla Rocca Malatestiana, in occasione degli eventi sarà attivo un servizio navetta dal parcheggio della Conad di Ponte Abbadesse.



Calendario Quartolato Festival 2026 – Rocca Malatestiana, Cesena

7 luglio – LA LOM

25 luglio – Shandon + Etta

30 luglio – Andrea Cerrato

31 luglio – Ele A + Tära

23 agosto – Alborosie & Shengen Clan

24 agosto – Motta

29 agosto – Bull Brigade + Plakkaggio