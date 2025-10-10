Cesenatico a tavola per i suoi pompieri: una serata di cuore, mare e solidarietà

Sabato 29 novembre 2025, alle 20. l'iniziativa benefica

Cesenatico si stringe attorno ai propri Vigili del Fuoco con una serata che unisce solidarietà, tradizione marinara e buona cucina.

Sabato 29 novembre 2025, alle 20, la Sala parrocchiale “Santa Maria Goretti” ospita “A cena con i Pompieri di Cesenatico”, iniziativa benefica organizzata dall’Associazione Sostenitori dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ODV.

In ogni emergenza - incendi domestici, incidenti stradali, eventi meteo estremi - i Vigili del Fuoco sono il primo presidio di sicurezza per famiglie, imprese e territorio. Sostenerli significa rafforzare la capacità di intervento, contribuire a formazione, attrezzature e prevenzione, e riconoscere il valore di chi, spesso in silenzio, veglia sulla nostra comunità 24 ore su 24.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato all’acquisto di nuove attrezzature da donare al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico, per interventi ancora più rapidi ed efficaci.

La cena propone un menu di mare pensato per tutti a base di Crostino con alici marinate, Risotto di pesce, Fritto misto senza spine, Acqua, vino e dolce inclusi. Quota di partecipazione: 28 €. È previsto anche il menù bambini a 15 € (su prenotazione). A rendere l’atmosfera ancora più festosa ci saranno gli ospiti speciali “I Pasquaroli – Strambalé ad Ziznatic” con sketch e dialetto.

L’iniziativa rappresenta un piccolo grande gesto per dire grazie ai nostri pompieri e per investire nella sicurezza di tutti. Per questo l’invito è quello di invitare cittadini, associazioni e operatori a partecipare e a coinvolgere amici e famiglie.

Informazioni e prenotazioni: 353 4531841.