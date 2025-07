Cesenatico: la meta ideale per una vacanza con tutta la famiglia

Cesenatico è la meta ideale per famiglie: mare, relax e divertimento per grandi e piccoli in un’atmosfera serena e accogliente.

Se siete alla ricerca di una vacanza per tutta la famiglia Cesenatico può essere la meta ideale per voi. Questa bella cittadina non è solo una località di mare ma una vera destinazione a misura di famiglia, dove i sorrisi dei bambini si mescolano al profumo di salsedine e alla leggerezza delle giornate estive. Qui, ogni angolo racconta una storia e ogni attività è pensata per far vivere ai più piccoli (e non solo) momenti indimenticabili. Oggi vi portiamo alla scoperta dei motivi che, anno dopo anno, hanno fatto di Cesenatico una delle località di vacanza preferite d’Italia, con oltre 3 milioni e mezzo di visitatori (fonte: comune di cesenatico).

Spiagge a misura di famiglia

Le spiagge sono il punto di partenza classico dell’estate di Cesenatico, dove ti basta mettere piede per sentire che sei finalmente in vacanza. Spazio ce n’è per tutti: distese di sabbia dorata, ombrelloni ben distanziati, e quel mare basso e tranquillo che fa venire voglia di buttarsi subito in acqua, soprattutto per i più piccoli che possono giocare in sicurezza.

Gli stabilimenti della città sono tra i più attrezzati della zona: non mancano mai castelli gonfiabili, scivoli colorati e piscinette d’acqua bassa dove i bambini ridono a crepapelle sotto il sole, mentre i genitori – finalmente – possono tirare un sospiro di sollievo, sdraiarsi, leggere due righe o sorseggiare qualcosa di fresco con i piedi nella sabbia.

Attività per tutta la famiglia

E per i più grandicelli? Niente paura: qui non ci si annoia mai. Tra una sfida a ping pong e una partita a beach volley, un giro in pedalò con gli amici o un’uscita in canoa, ogni giornata è una nuova occasione per divertirsi. Su molti lidi si organizzano anche tornei sportivi, mini corsi e attività che fanno nascere nuove amicizie in un attimo. Il bello è che tutto avviene a due passi dal mare, con quella leggerezza tipica dell’estate che rende ogni esperienza ancora più speciale.

Visitare il Porto Canale Leonardesco

E oltre la spiaggia? Cesenatico è ricca di attività da poter fare anche lontano dal mare: per esempio una passeggiata per il Porto Canale Leonardesco, che sembra uscito da una fiaba con le sue caratteristiche vele e le sue barche antiche. Potrete camminare tra le barche ormeggiate e visitare il Museo della Marineria galleggiante (tutte le informazioni le trovate sul sito ufficiale), con tante attività interattive adatte ai bambini e ragazzi, per far appassionare anche loro alla storia del mare. Qui l’apprendimento diventa gioco, la cultura si respira passeggiando e ogni visita si trasforma in una scoperta.

Atlantica, uno dei parchi acquatici più amati della Riviera Romagnola

Chi ha voglia di emozioni forti, a pochi minuti dal centro città trova Atlantica, uno dei parchi acquatici più amati della Riviera Romagnola. Scivoli per ogni età, piscine con onde, gommoni e attrazioni pensate per far scatenare grandi e piccoli. Ma le cose divertenti che potrete fare a Cesenatico non si esauriscono ad Atlantica: nei dintorni ci sono altri parchi divertimento, fattorie didattiche, maneggi e piccoli parchi avventura, dove poter passare una giornata alternativa lontano dalla spiaggia tutti insieme.

La movida del lungomare

E quando il sole cala sull’Adriatico, Cesenatico si veste di luci e colori. Il lungomare si anima con spettacoli per famiglie, musica dal vivo, artisti di strada, mercatini e gelaterie artigianali che fanno la gioia di ogni bambino. Il bello è che non serve spostarsi troppo: tutto è a portata di passeggiata, tra un cono gelato e una risata.

Una località family friendly

La vera forza di Cesenatico, però, sta nell’accoglienza. Gli hotel e i ristoranti sono davvero family friendly: menù pensati per i gusti dei più piccoli, seggioloni, scaldabiberon, camere attrezzate e animazione sia in hotel che in spiaggia.

Molte strutture propongono servizi come miniclub, laboratori creativi, baby dance serale e persino corsi di cucina per bambini. I genitori possono godersi momenti di relax mentre i figli sono seguiti da personale qualificato.

Una giornata a Cesenatico può iniziare con un tuffo in mare, proseguire con un’escursione in bicicletta lungo i percorsi ciclabili immersi nel verde, per poi concludersi con una serata sotto le stelle, tra spettacoli teatrali, cinema all’aperto o semplicemente una passeggiata mano nella mano lungo la riva.

Chi cerca una vacanza all’insegna della semplicità, del buon umore e del tempo condiviso, trova il suo angolo perfetto di felicità. Qui tutto è pensato per far sentire le famiglie a proprio agio: dalla spiaggia all’hotel, dal ristorante alla piazzetta del centro, ogni dettaglio racconta una cura autentica per chi viaggia con bambini e ragazzi.

Dove dormire a Cesenatico con la famiglia?

Tra gli hotel di Cesenatico, per la vostra vacanza family possiamo suggerirvi il Color Metropolitan Family Hotel, un vero fiore all’occhiello tra gli hotel di Cesenatico per famiglie. Situato a Valverde, a pochi passi dal mare e dal Parco del Levante, offre un soggiorno che profuma di comodità e colore .

La formula All Inclusive Color Food Immersion garantisce cibo e bevande a volontà, momenti ludici quotidiani come Color Explosion, Candy Night e Foam Party. Le piscine meritano di essere menzionate: una semi-coperta riscaldata con idromassaggio e bar a bordo vasca, e una piscina di appena 20 cm con spruzzi e giochi d’acqua, perfetta per i più piccoli .

La struttura vanta anche un mini-club, animazione continua e la formula che fa felici i genitori: due bambini soggiornano gratis in camera con due adulti, un’offerta difficilmente eguagliabile.

Le camere Family XXL sono pensate per la famiglia, con due ambienti separati, balcone e letti a castello o alla francese: una soluzione comoda e funzionale. La pulizia è un altro punto di forza, confermata da molte recensioni che parlano di ambienti impeccabili in ogni momento della giornata.

L’hotel dispone anche di connessione Wi-Fi gratuita, parcheggio, noleggio bici incluso, servizio babysitting e persino massaggi su richiesta. Le famiglie apprezzano la cucina internazionale e il buffet ricco, sempre pronto a soddisfare sia i gusti degli adulti, che i palati esigenti dei bambini.

La vicinanza a Levante Park e alla spiaggia di Gatteo Mare rende la posizione perfetta per escursioni fuori porta. Il porto canale di Cesenatico è facilmente raggiungibile in bici, per una gita al Museo della Marineria.